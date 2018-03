‘PSV jaagt met Barcelona en Engelse topclubs op Turks toptalent’

Berke Özer lijkt de clubs voor het uitkiezen te hebben. De zeventienjarige doelman van Altinordu staat volgens FootMercato in de belangstelling van Barcelona, Borussia Dortmund, Chelsea, Juventus en PSV. Het is niet bekend hoe serieus de interesse van bijvoorbeeld de koploper van de Eredivisie is.

Wel is het niet de eerste keer dat Berke in verband wordt gebracht met PSV, want in juni meldde onder meer Futbol Arena al dat PSV in de strijd om de handtekening van de keeper concurreerde met Udinese, SC Freiburg en Manchester City. Altinordu hanteert naar verluidt een vraagprijs van vijf miljoen euro voor de international van Turkije Onder-17.

Berke Özer, die nog een contract heeft tot medio 2019, maakte in 2013 de overstap van de jeugdopleiding van Bucaspor naar die van Altinordu en speelde tot dusverre acht wedstrijden in het eerste elftal van de tweedeklasser. Daarin kreeg hij dertien doelpunten om de oren en twee keer hield hij zijn kooi schoon.