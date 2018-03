‘Ik vind het opvallend hoeveel mails ik binnen heb van potentiële trainers’

Sinds deze maand hebben Mark-Jan Fledderus en Rob Toussaint de touwtjes bij Heracles Almelo in handen. De algemeen directeur en technisch manager dromen van de Europese play-offs met de Almelose club. Een van de eerste belangrijke taken die Fledderus als technisch manager van Heracles op zijn bordje heeft gekregen, is een opvolger aanstellen voor coach John Stegeman, die na dit seizoen vertrekt naar Go Ahead Eagles.

Fledderus wil niet ingaan op het kandidatenlijstje, waarop naar verluidt de namen van Marcel Keizer en Mitchell van der Gaag voorkomen. “Maar ik vind het wel opvallend hoeveel mails ik heb binnengekregen van potentiële trainers”, vertelt de oud-voetballer vrijdag in gesprek met De Telegraaf. “Ik had niet kunnen denken dat het er zoveel zouden zijn.”

Sinds de rentree in de Eredivisie in 2005 heeft Heracles nog nooit play-offs hoeven te spelen om lijfsbehoud te realiseren. Toussaint wijst erop dat stabiliteit het uitgangspunt is voor de toekomst, met belangrijke pijlers als ‘een vol stadion’, ‘spelers en trainers de kans te geven zich te ontwikkelen, beter te worden en een stap omhoog te maken’ én ‘een stabiele club in de Eredivisie willen blijven’. “Richten op de plaatsen acht tot en met twaalf.”

Fledderus legt de lat graag nog iets hoger. “We hebben de ambitie om af en toe aan de play-offs voor Europa League-voetbal deel te nemen, maar we moeten wel realistisch zijn. Er zijn zeker tien clubs in Nederland die boven ons zitten, qua budget, draagvlak en achterban. Als die het allemaal goed doen, is het geen realistische doelstelling om deel te nemen aan de play-offs.”