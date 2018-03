Vervanger Dost gidst Sporting naar zege; RB Leipzig wint nipt dankzij Werner

Sporting Portugal reist volgende week met een comfortabele uitgangspositie naar Tsjechië. De Portugezen wonnen, zonder Bas Dost, in eigen huis met 2-0 van Viktoria Plzen, dankzij twee treffers van Fredy Montero. RB Leipzig gaf in de slotfase nog een doelpunt weg, maar neemt wel een 2-1 voorsprong in het tweeluik tegen Zenit.

Sporting Portugal - Viktoria Plzen 2-0

Dost ontbrak bij Sporting Portugal met een hamstringblessure en zag zijn vervanger Fredy Montero uitstekend presteren in het duel met Viktoria Plzen. De Colombiaan kwam in januari over van Tianjin Teda en maakte tot dusver één treffer voor de Portugese club. In het duel met het Tsjechische Viktoria Plzen brak Montero op slag van rust het duel open. De assist van Fábio Coentrão was misschien wel het mooiste aan het doelpunt, want de verdediger kreeg de bal via een omhaal bij Montero.

Kort na rust was Montero opnieuw trefzeker. Bruno Fernandes nam de bal over op het middenveld en bracht de spits in stelling, die in het strafschopgebied uiterst koel bleef: 2-0. In het slot van de wedstrijd kwam de voorsprong van Sporting niet meer in gevaar, waardoor het met een comfortabele uitgangspositie afreist naar Tsjechië volgende week.



RB Leipzig - Zenit 2-1

In de vorige ronde rekende RB Leipzig af met Napoli en men sloeg toen een belangrijke slag in de heenwedstrijd, door met 1-3 in Italië te winnen. Deze keer hadden die Roten Bullen het een stuk lastiger in het eerste duel van het tweeluik. Zenit, dat in de vorige ronde Celtic versloeg, zorgde in de eerste helft via Aleksandr Kokorin en Emiliano Rigoni voor gevaar, terwijl Emil Forsberg namens de thuisploeg dicht bij een doelpunt was. De Zweed raakte vanuit een vrije trap de binnenkant van de paal.

Tien minuten na rust greep de thuisploeg de voorsprong. Met een listig hakballetje zette Timo Werner Bruma oog-in-oog met Zenit-doelman Andrey Lunev en de Portugees bleef in kansrijke positie koel: 1-0. Kort na de treffer was Werner zelf dicht bij een doelpunt, nadat hij Matías Kranevitter de bal had ontfuseld. Deze keer kwam Lunev echter wel als winnaar uit de strijd, waardoor de marge één bleef. Een kwartier voor tijd wist Werner de score wél te verdubbelen. Naby Keïta leverde de bal panklaar af, waarna de spits met een verzorgde stift voor de 2-0 zorgde.

In de slotfase moest RB Leipzig toch nog een tegentreffer toestaan, waardoor de return over een week nog heel spannend wordt. Na een overtreding van Dayot Upamecano mocht Domencio Criscito aanleggen voor een vrije trap en de Italiaan mikte de bal via het hoofd van een Leipzig-verdediger in de kruising, waardoor Zenit het belangrijke uitdoelpunt kreeg.