‘Ik wil me blijven ontwikkelen en prijzen winnen met Ajax’

Mateo Cassierra maakte afgelopen weekeinde zijn eerste treffer van het seizoen in de hoofdmacht van Ajax. Ondanks de treffer van de Colombiaanse spits gingen de Amsterdammers met 3-2 onderuit op bezoek bij Vitesse. “Als we hadden gewonnen, had ik met meer plezier teruggedacht aan mijn doelpunt”, zegt Cassierra op de website van Ajax.

In de zomer van 2016 kwam Cassierra over van Deportivo Cali. Afgelopen anderhalf jaar moest de Colombiaan het in Amsterdam vooral doen met optredens in Jong Ajax. “Ik wilde naar een grote club, en dat is Ajax. Nu is het belangrijk om te werken aan mijn niveau, om beter te worden. Het doel is om basisspeler te worden en veel te scoren. Ik wil me blijven ontwikkelen en prijzen winnen met Ajax. Kortom; ik blijf continu heel hard werken om mijn doelstellingen te realiseren”, vertelt Cassierra.

Volgens de aanvaller zijn de verschillen tussen het voetbal in Colombia en Nederland niet zo groot. “Ja, in Colombia wordt agressiever gespeeld dan in Nederland en Europa. Maar voetbal is een intense sport vol passie en strijd. Dat is overal ter wereld het geval. Dat maakt voetbal ook zo mooi. In Nederland merk je dat tegenstanders zich altijd van hun beste kant willen laten zien als ze tegen Ajax spelen”, zegt de Colombiaan, die ook het kunstgras aanhaalt als verschil.

“Al moet je daar ook niet over zeuren. Een voetballer moet op elke ondergrond kunnen spelen”, vervolgt Cassierra. De aanvaller stelt dat hij in het begin erg moest wennen aan het leven in Amsterdam. “Je gaat van je vertrouwde omgeving naar een hotel in een voor jou vreemd land. Dat heeft natuurlijk even tijd nodig. Gelukkig is iedereen bij Ajax heel erg aardig voor me. Veel mensen willen me, zeker ook in het begin, overal bij helpen. Dat heeft zeker geholpen om me snel thuis te voelen in Nederland en bij Ajax. Ik voel me hier inmiddels thuis.”