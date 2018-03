Mbappé: ‘Was voor mij de kans om te zien hoe er werd gespeeld in Engeland’

Kylian Mbappé beleefde zijn grote doorbraak bij AS Monaco en speelt sinds afgelopen zomer voor Paris Saint-Germain, dat de aanvaller na dit seizoen voor 180 miljoen definitief in moet lijven. De loopbaan van de Frans international had er echter ook compleet anders uit kunnen zien, aangezien hij jaren geleden een proefperiode afwerkte bij Chelsea.

“Ik was toen nog jong, tien of misschien elf jaar oud. Ik ging naar Londen en ben daar een week gebleven. Ik trainde mee met Chelsea en we speelden een vriendschappelijke wedstrijd tegen Charlton Athletic. We wonnen 6-0 of 7-0. Ik speelde voorin, maar ik heb volgens mij niet gescoord. Het was geweldig, het was de eerste keer dat ik in een ander land was en een kans om te zien hoe er gevoetbald werd in Engeland”, blikt hij terug in gesprek met FourFourTwo.

Mbappé koos er in de zomer voor om AS Monaco te verlaten voor PSG: “Het voelde voor mij als de juiste keuze op het juiste moment. PSG is een enorme club en ze willen alle prijzen winnen. Ik wil ook alle prijzen winnen, dus het voelde alsof we een gezamenlijk doel hadden en een kans om ons samen verder te ontwikkelen. Ik speel nu op rechts bij PSG, maar ik zie mezelf als een aanvaller die eigenlijk overal kan spelen.”

“Bij Monaco speelde ik bijvoorbeeld samen met Radamel Falcao voorin en dat vond ik ook leuk. Ik heb niet echt een voorkeur. Toen ik nog jong was, speelde ik op alle drie de aanvallende posities, dus ik ben eraan gewend om in verschillende rollen te spelen. De trainer wil ook dat we veel wisselen tijdens wedstrijden om de tegenstander te verwarren. Hij is erg precies”, sluit de negentienjarige aanvaller af.