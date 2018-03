Opvolger Koeman wil langer blijven: ‘Het is teleurstellend, voor iedereen’

Sam Allardyce is ervan overtuigd dat hij de juiste man is om bij Everton de leiding te hebben. De manager van the Toffees begon sterk nadat hij het roer overnam van de ontslagen Ronald Koeman, maar inmiddels zijn slechts twee van de laatste twaalf competitiewedstrijden in winst omgezet. Allardyce blijft echter vertrouwen houden.

Gevraagd of hij ook volgend seizoen manager van Everton wil zijn, antwoordt de Engelsman: “Natuurlijk. Er zijn altijd tijden waarin het moeilijk loopt en dat je bepaalt dat je de deuren gesloten houdt en de focus probeert te bewaren om te bereiken wat je wil bereiken. Het is teleurstellend, voor iedereen, dat we zo zijn afgezakt nadat we eerste een fantastische positie hadden vlak na mijn komst.”

“Ik kwam terug van mijn pensioen, omdat er een plan voor de lange termijn bij Everton is. Daar wilde ik toen onderdeel van uitmaken. Ik weet alles van Everton en wat je moet proberen te bereiken. Het was altijd bedoeld voor de lange termijn, niet voor de korte. Ik wil hier langer blijven”, aldus Allardyce, die momenteel met zijn club op de elfde plaats bivakkeert in de Premier League.

De manager neemt het komende zaterdag op tegen concurrent Brighton & Hove Albion, dat tiende staat. “Het is een gigantische wedstrijd. Thuis zijn we altijd goed. We hebben onze laatste twee thuiswedstrijden gewonnen en we hebben maar twee goals geïncasseerd. We moeten de slechte resultaten achter ons laten, want zaterdag hebben we een overwinning nodig.”