Politie slaat voetballer in boeien: ‘Ik ben bereid om voor niets te spelen’

PULA - Een groep van dertig supporters beweegt zich met walmende fakkels door de straten van Pula. Er worden leuzen gescandeerd en er wordt vuurwerk afgestoken. De protestanten zijn op weg naar het stadhuis om te protesteren tegen de apathische houding die het gemeentebestuur in hun ogen aanneemt nu NK Istra dreigt om te vallen. De politie vormt een blokkerend cordon, maar de fans gaan niet langzamer lopen. De agenten grijpen in en jagen de supporters uit elkaar. Er vallen klappen en een aantal supporters van de voetbalclub uit Kroatië wordt in de boeien geslagen.

Door Gijs Freriks

Demoni

Een van die fans is Ivan Zgrablic. Hij maakt deel uit van de harde kern van de vereniging die luistert naar de naam Demoni. Tegelijkertijd speelt hij in het eerste elftal van NK Istra 1961. De 26-jarige centrale verdediger werd geboren in Pula, speelde voor HNK Rijeka, NK Novalja, Karlovac 1919, NK Pomorac, NK Istra en Cibalia, alvorens hij op 7 februari van dit jaar terugkeerde bij zijn grote liefde: NK Istra 1961. Hij kon het financiële en sportieve verval van de Verudeži niet langer aanzien en leverde zijn contract bij Cibalia in.

Dat hij bij Istra geen salaris zou krijgen, dat deerde hem niet: “Ik ben bereid om voor niets te spelen. Ik heb aanbiedingen ontvangen die financieel veel beter waren, maar ik heb mijn vrienden van de Demoni altijd beloofd dat ik terug zou keren. Ik wilde die belofte niet breken, zelfs niet voor al het geld van de wereld. Ik ben gevallen voor mijn liefde voor de club en besef heel goed dat ik de komende maanden niets betaald krijg. Ik zag het echter als mijn plicht om terug te komen om de club proberen te behoeden voor degradatie."

“Ik heb genoten bij Cibalia en heb veel vrienden overgehouden in Vinkovci, maar ik vond het tijd voor verandering. Beide clubs hebben financiële problemen dus in dat opzicht zijn de verschillen niet heel groot.” NK Istra zit in de problemen doordat de Amerikaanse eigenaar Michael Glover al maanden niets meer betaalt en er ook niet in is geslaagd om een nieuwe koper voor zijn club te vinden. Sommige spelers hebben al negen maanden geen salaris ontvangen. Het leek erop dat Istra zich zelfs moest terugtrekken voor de tweede seizoenshelft, maar de geelhemden kregen van de bond langer de tijd om de situatie te redden.

Ivan Zgrablic wordt in de boeien geslagen.

Vraagwolk

NK Istra werd in 2015 overgenomen door Round Midnight Investments. Deze investeringsmaatschappij van de 61-jarige in Alaska geboren Michael Remo Glover had in 2013 vergeefs geprobeerd om zich in te kopen bij Hajduk Split en deed twee jaar later een succesvol bod van omgerekend ruim twee miljoen euro op NK Istra, dat toen nog in handen was van de Rus Mihail Sceglov. Glover kondigde aan dat hij Istra naar Europees voetbal wilde leiden, maar van die plannen kwam weinig terecht en bovendien haalde Glover zich de woede van de fans op de hals door de zo geliefde hoofdtrainer Igor Pamic te ontslaan. Op dat moment stond Istra na twaalf speelronden op een keurige zevende plaats op de ranglijst.

Na het vertrek van Pamic daalde het gemiddelde aantal toeschouwers in Aldo Drosina van 2300 naar 1600 supporters, werden de resultaten bijna met de week minder en groeide de onvrede onder de achterban. Vorig seizoen eindigde Istra knap als zesde, maar Glover was er wel klaar mee. Hij besloot de club te koop te zetten. De Oostenrijker Eduard Brunner leek de nieuwe eigenaar te worden. Als hij voor medio november ruim 3,3 miljoen euro op de bankrekening van de club had gestort, zou hij de aandelen van Glover hebben overgenomen. Brunner liet de deadline echter passeren, al is onduidelijk waarom. Brunner was overigens niet de enige partij die interesse toonde in een belang in NK Istra.

Een Frans-Zwitserse investeringsmaatschappij meldde zich bij uitvoerend directeur Darko Podnar en in januari liet burgemeester Boris Miletic (het stadsbestuur beschikt over de helft van de aandelen in NK Istra) weten dat Podnar ‘wekelijks gesprekken voert met verschillende geïnteresseerde partijen die willen investeren in de sport in Istrië’. Die gesprekken leverden echter weinig op en dus bleef er ‘een grote vraagwolk’ hangen boven het stadion van Istra, zoals de website 24sata het formuleerde. De spelers gingen na de heenronde op vakantie en onduidelijk was of ze überhaupt terug hoefden te keren voor de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Een faillissement hing immers in de lucht.

“Ik vrees het ergste”, reageerde trainer Darko Raic-Sudar. “Er zijn twee opties: of er komt iemand die ons bevrijdt van deze kwelling of het ergste scenario komt uit: een faillissement of zelfs een complete ondergang van deze club. Een middenweg is er niet. De contracten van de spelers zijn door de betaalachterstanden niets meer waard. Zij vertrekken bij de club”, doelde de coach op onder anderen Mário Lúcio (Fluminense), Ivica Ivusic (Olympiacos), Sandro Gotal (Dinamo Brest) en Renato Gojkovic (FK Partizani). Hiernaast vertrok toptalent Antonio Mionic, een zestienjarige middenvelder, naar AC Milan. “Ik kan moeilijk zeggen dat het eikels zijn, want het wordt voor de spelers moeilijker en moeilijker om nog langer te wachten. Als we straks weer gaan trainen, dan zie ik wel wie er op het trainingsveld staan.”

Gevangenis

“We hebben momenteel vijftien spelers onder contract staan en hebben nog wat jeugd. Als het moet, dan gaan we het in de tweede seizoenshelft gewoon met zoveel mogelijk jeugdspelers doen”, aldus Raic-Sudar, acht dagen voordat de voorbereiding officieel zou beginnen. Op 6 januari leek er een doorbraak te komen, want bestuurder Podnar bevestigde tegenover Glasistre in onderhandeling te zijn met ‘een serieuze buitenlandse partij’. Het zou gaan om investeerders uit Rusland en de koop moest binnen vijftien dagen kunnen worden afgerond. Vijftien dagen later had de club echter geen nieuws te melden. De koop ging opnieuw niet door. Een paar dagen daarna, eind januari, verscheen Slavko Gotovac ten tonele.

Deze zakenman uit de gemeente Kastela legde een bod neer bij Glover. Hij gaf daarbij aan dat hij bereid was om alle schulden van de club over te nemen, op de voorwaarde dat het stadsbestuur hem zou toestaan een winkelcentrum in Pula te bouwen. De burgemeester vertelde hier niet weigerachtig tegenover te staan: “Ik ben blij dat er serieuze investeerders zijn zoals Gotovac, mensen die belangstelling tonen voor de club en de stad. We moeten ons echter wel houden aan de afgesproken procedures en criteria en het stadsbestuur is er om die te waarborgen.” Miletic leek daarmee aan te willen geven dat de stad niet blind kan instemmen met de plannen voor een nieuw winkelcentrum. Het standpunt van Gotovac was evenwel helder: geen winkelcentrum betekent ook geen overname door hem van NK Istra.

We zijn nu weer twee maanden verder. Nog altijd is NK Istra in Amerikaanse handen en clubbaas Glover heeft zich al tijden niet meer in Istrië laten zien. Ondanks dat de spelers niets krijgen uitgekeerd, blijven zij hun wedstrijden spelen. Zo werd er ook op 2 maart jongstleden gevoetbald, thuis tegen degradatieconcurrent Cibalia. Het werd 0-0 en Zgrablic deed als stopper negentig minuten mee. Hij besloot zich na afloop snel te douchen om aan te kunnen haken bij de protestmars van de Demoni tegen de houding van de stad. De fans vinden immers dat de lokale autoriteiten de vereniging aan haar lot overlaten. Tijdens deze betoging zou Zgrablic een agent hebben ‘aangevallen’ en daarom werd hij meegenomen naar het bureau. Na twee nachten, toen de aanklacht was opgemaakt, kon Zgrablic naar huis.

Het onderzoek loopt nog, maar vanwege zijn deelname aan de betoging kan Zgrablic in ieder geval niet meer stuk bij de fans. “Toen ik elf was, ging ik voor het eerst mee naar de thuis- en uitwedstrijden van Istra”, zei hij eens in een interview. “Ik heb de club jarenlang achterna gereisd in Kroatië. Istra is mijn club. Wat ik zou doen als Hajduk Split of Dinamo Zagreb belt? Ik zou voor beide clubs niet willen spelen, die wens heb ik niet. Ik zou hun aanbiedingen waarschijnlijk afwijzen en zou nog liever naar het buitenland vertrekken.” Tegen datzelfde Hajduk Split kwam Zgrablic afgelopen zaterdag overigens nog negentig minuten in actie. NK Istra verloor met 3-2 en staat slechts drie punten boven de rode streep. De Hrvatski Telekom Prva Liga telt nog twaalf speelronden. Het zijn en blijven spannende tijden voor Istra.