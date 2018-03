Koeman neemt 33 spelers op in voorselectie Nederlands elftal

Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn voorlopige selectie van het Nederlands elftal bekendgemaakt. De nieuwe keuzeheer heeft 33 spelers opgenomen in zijn voorlopige selectie. Opvallende namen zijn Steven Bergwijn, Justin Kluivert, Marco Bizot, Guus Til, Hans Hateboer, Ruud Vormer en Wout Weghorst. Voor hen is het de eerste keer dat ze in de voorselectie zijn opgenomen.

Koeman werd op 6 februari aangesteld als opvolger van Dick Advocaat als bondscoach. In zijn eerste weken ging hij langs bij diverse clubs uit Nederland als Ajax, AZ, Feyenoord en PSV, en sprak hij in Qatar met Wesley Sneijder, die na het gesprek met de bondscoach zijn afscheid als international aankondigde. Door het wegvallen van Sneijder komt er een plekje vrij op het middenveld en daar kunnen Vormer en Til van profiteren. Eerstgenoemde werd onlangs verkozen tot Belgisch Voetballer van het Jaar, terwijl Til is doorgebroken bij AZ en een sterke indruk maakt.

Koeman maakt op vrijdag 16 maart zijn definitieve groep bekend. Op maandag 19 maart verzamelt Oranje zich in Zeist ter voorbereiding op twee oefenduels. Op vrijdagavond 23 maart neemt Nederland het in de Johan Cruijff ArenA op tegen Engeland. Op maandag 26 maart neemt de ploeg van Koeman het in het Zwitserse Genève op tegen Portugal. Tot aan het WK in Rusland staan nog uitwedstrijden tegen Slowakije (31 mei) en Italië (4 juni) op het programma.

?? | Bondscoach Ronald Koeman heeft 33 spelers opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal: https://t.co/KyoNgpNFpH #NEDENG #PORNED pic.twitter.com/0vuVfwZPrV — OnsOranje (@OnsOranje) 7 maart 2018

Doel: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Barcelona), Sergio Padt (FC Groningen), Jeroen Zoet (PSV)

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (AFC Bournemouth), Daley Blind (Manchester United), Jeffrey Bruma (VfL Wolfsburg), Stefan de Vrij (Lazio), Virgil van Dijk (Liverpool), Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Daryl Janmaat (Watford), Matthijs de Ligt (Ajax), Karim Rekik (Hertha BSC), Kenny Tete (Olympique Lyon),

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Kevin Strootman (AS Roma), Guus Til (AZ), Tonny Vilhena (Feyenoord), Ruud Vormer (Club Brugge), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Voorhoede: Ryan Babel (Besiktas), Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting Lissabon), Luuk de Jong (PSV), Justin Kluivert (Ajax), Quincy Promes (Spartak Moskou), Wout Weghorst (AZ)