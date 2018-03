‘Bij Ajax heb ik het fundament voor de rest van mijn carrière gelegd’

Sam Hendriks speelde drie seizoenen voor Jong Ajax, maar wist nooit door te breken in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Hij draagt verdedigt hij de clubkleuren van Go Ahead Eagles. Vrijdagavond keert hij met zijn huidige werkgever terug op De Toekomst. Op de clubwebsite van de nummer zeventien uit de Jupiler League kijkt Hendriks terug op zijn jaren in het shirt van Ajax.

In 2013 maakte Hendriks de overstap van De Graafschap naar Ajax. Drie jaar lang kwam hij uit voor de beloften van de Amsterdammers. “Ik kijk op die periode terug als een leuke en leerzame tijd”, vertelt Hendriks. “Bij Ajax heb ik mezelf goed kunnen ontwikkelen. Weliswaar bleef mijn doorbraak in het eerste elftal uit, maar dat neemt niet weg dat ik terugkijk op een prettige periode bij Ajax. Ook op persoonlijk vlak heb ik me ontwikkeld. Het was voor mij de eerste keer dat ik het huis uit ging en verder is de cultuur in Amsterdam anders dan in Deventer of Doetinchem, waar ik geboren en getogen ben.”

De 23-jarige Hendriks merkte na zijn overstap naar Ajax grote verschillen met de manier waarop er wordt gewerkt ten opzichte van De Graafschap. Het niveau lag een stuk hoger en daar werd hij een betere voetballer door. “Bij Ajax gaat geen dag voorbij dat er niet honderd procent van je wordt gevraagd”, aldus de spits, dit seizoen goed voor zestien goals in de Jupiler League. “De trainingsfaciliteiten zijn top en werkelijk alles wordt getest, waardoor ik mijn lichaam goed heb leren kennen. Door te trainen met voetballers van een heel hoog niveau, trek je als speler ook je eigen niveau omhoog. In Amsterdam heb ik het fundament voor de rest van mijn carrière gelegd en daar heb ik nu nog steeds profijt van.”