Gewilde Alaba twijfelt: ‘Kan me voorstellen dat ik een ander pad zal bewandelen’

David Alaba is inmiddels al een aantal seizoenen een vaste waarde in het elftal van Bayern München. De 59-voudig Oostenrijks international werd de voorbije jaren geregeld gelinkt aan een toptransfer en Barcelona zou nog altijd nadrukkelijk geïnteresseerd zijn. In gesprek met Kurier sluit de verdediger niet uit dat hij in de toekomst nog eens een stap zal maken.

“Ik voel me hier nog steeds erg op mijn gemak. Maar ik kan me ook voorstellen dat ik een ander pad zal bewandelen, een volgende stap zal zetten of een nieuwe uitdaging zal zoeken. Ik laat die beslissing open. Ik heb dit seizoen doelen gesteld die ik wil bereiken, dus er is nu geen ruimte voor die beslissing”, zegt de 25-jarige Alaba, die in München nog een contract heeft tot medio 2021. Der Rekordmeister haalde de verdediger in 2008 weg uit de jeugdopleiding van Austria Wien.

In 2011 spendeerde Alaba nog een half jaar op huurbasis bij TSG 1899 Hoffenheim, maar daarna ontwikkelde hij zich bij Bayern tot een verdediger van wereldklasse. “Ik ben op een leeftijd waarop ik veel ervaring heb opgedaan en waarop ik de volgende stap in mijn carrière zou willen zetten. Het is ook een volgende stap om bij Bayern een leidende rol op me te nemen.”

“Het aannemen van verantwoordelijkheid en het doorgeven van mijn ervaring hoort daar ook bij. Het is de bedoeling dat vooral de jonge spelers het voorbeeld volgen. Ik denk dat de club van me verwacht dat ik leidende rol zal krijgen”, vervolgt Alaba. “Van binnen zal ik altijd een kind zijn, maar ik ben de afgelopen jaren volwassen geworden. Ik besef dat ik niet langer een talent ben. Het is moeilijk te zeggen waar ik over vijf jaar sta, in het voetbal kan het heel snel gaan.”