Bandé gewaarschuwd: ‘Anders heeft hij bij Ajax een groot probleem’

Hassane Bandé wordt na dit seizoen aan de selectie van Ajax toegevoegd. De negentienjarige aanvaller komt voor acht miljoen euro over van KV Mechelen. Dennis van Wijk is sinds eind januari trainer van de nummer vijftien van de Belgische competitie en werkt nu ongeveer anderhalve maand samen met de buitenspeler, die ook in de spitspositie uit de voeten kan. Volgens de coach zal Bandé nog wel beter moeten leren omgaan met kritiek om uiteindelijk te slagen in Amsterdam.

In 24 competitiewedstrijden was Bandé, geboren in Burkina Faso, dit seizoen goed voor tien doelpunten. “Hij is een leuke jongen, maar moet nog met kritiek leren omgaan”, zegt Van Wijk in een interview met Ajax Life. “Dat is hij niet gewend. Afrikaanse jongens zijn trots. Ze zorgen voor de mensen in eigen land en er hangen altijd wat mensen omheen. Hij zorgt bij veel mensen voor brood op de planken. Er staat druk op hem, maar ik heb hem wel verteld dat hij met kritiek moet kunnen omgaan, anders heeft hij volgend seizoen bij Ajax een groot probleem.”

Directeur spelersbeleid Marc Overmars liet bij het aantrekken van Bandé weten dat de aankoop op meerdere posities uit de voeten kan. Volgens Van Wijk komt de aanvaller het beste tot zijn recht als spits. “Op die plek speelde hij hier zijn beste wedstrijden, zoals tegen de driemansdefensie van Anderlecht en twee sterke beren van Gent” klinkt het. “Hij moet tussen de linies spelen en uit de duels blijven. Hassane speelt op intuïtie. Als spits kan hij naar links en rechts uitwijken, in de bal komen of juist de diepte zoeken.”