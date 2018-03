‘In Nederland word ik weleens over het hoofd gezien, maar het zij zo’

Paul Verhaegh is al jarenlang een vaste waarde in de Bundesliga. Tussen 2010 en 2017 speelde de 34-jarige verdediger voor FC Augsburg, waarna hij naar VfL Wolfsburg verkaste en daar groeide hij recent uit tot aanvoerder. Desondanks speelde Verhaegh pas drie interlands voor het Nederlands elftal en hij denkt dat hij afgelopen jaren niet had misstaan bij Oranje.

Op het WK 2014 behoorde Verhaegh tot de selectie die derde werd. Na het toernooi in Brazilië werd er een verjonging doorgevoerd bij Oranje. “In het begin zat ik nog wel een enkele keer bij de selectie, maar de laatste twee jaar heb ik niks meer gehoord vanuit de KNVB”, zegt Verhaegh in gesprek met Voetbal International. Jammer, zo vindt de verdediger. “Ik ben ervaren, fit en speel elk seizoen meer dan dertig wedstrijden in een grote competitie. Maar ik ben geen bondscoach.”

“Als je ziet hoe de selecties er de laatste tijd uitzagen, weet ik zeker dat ik daarin niet had misstaan. Er werd wel héél erg ingezet op jonge spelers. Soms hadden ze net een paar Eredivisie-wedstrijden in de benen”, vervolgt de verdediger, die benadrukt dat hij niet gefrustreerd is. "In Nederland word ik weleens over het hoofd gezien, maar het zij zo.”

“Ik ken mijn eigen kwaliteiten en weet dat ik hier een gerespecteerde Bundesliga-speler ben. Dat geeft voldoening”, concludeert Verhaegh, die dit seizoen reeds 25 wedstrijden speelden voor VfL Wolfsburg. Op een uitnodiging van de nieuwe bondscoach Ronald Koeman rekent hij in niet meer. “Nee, het Nederlands elftal is voor mij een gesloten boek. Ik hou er in elk geval totaal geen rekening meer mee.”