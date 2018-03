Man United richt zich na doelpunt Van Aanholt op en wint in extremis

Manchester United is maandagavond ontsnapt aan puntverlies. Crystal Palace leek op eigen veld op weg naar de eerste zege ooit in de Premier League tegen the Red Devils, maar moest na een 2-0 voorsprong uiteindelijk toch het onderspit delven: 2-3. Patrick van Aanholt nam het tweede doelpunt van Crystal Palace voor zijn rekening, maar treffers van Chris Smalling, Romelu Lukaku en Nemanja Matic voorkwamen uiteindelijk een heldenrol voor de Oranje-international.

De laatste twee competitiewedstrijden op vreemde bodem gingen verloren voor Manchester United en ook op Selhurst Park liep het lang niet zoals gewenst. Het team van Mourinho kwam bijzonder zwak uit de startblokken en keek al na elf minuten voetballen tegen een achterstand aan. Crystal Palace speelde zich van achteruit knap door het middenveld van de bezoekers heen, waarna de bal via Christian Benteke bij Andros Townsend terechtkwam. De Engelsman produceerde vervolgens van een meter of zeventien een uithaal die David de Gea te machtig was, al leek het leder onderweg nog getoucheerd te worden door een verdediger van Manchester United.

Alexis Sánchez had doelman Wayne Hennessey vlak voor het openingsdoelpunt nog tot een redding gedwongen, maar daarna bleef de thuisploeg, met Van Aanholt in de basiself en Jaïro Riedewald op de reservebank, betrekkelijk eenvoudig op de been. Manchester United hanteerde een te traag tempo om de defensie van Crystal Palace uit elkaar te spelen en kwam dan ook nauwelijks tot uitgespeelde kansen in de eerste helft. Jesse Lingard beproefde zijn geluk nog op slag van rust van afstand, maar zijn poging scheerde voorbij het doel van Hennessey. Namens Crystal Palace stuitte voormalig FC Groningen-spits Alexander Sörloth op De Gea en schoot Townsend over.

De ploeg van Mourinho kwam ook voor de tweede helft slap uit de kleedkamer en werd binnen drie minuten het slachtoffer van de aanvalsdrift van Van Aanholt. De Oranje-international kon na een snel genomen vrije trap vanaf de linkerflank alleen op De Gea af en rondde uiteindelijk beheerst af: 2-0. Het betekende voor de Nederlander zijn eerste doelpunt in twintig competitieoptredens dit seizoen. Zijn treffer bleek voor Manchester United het startsein om aanvallender te gaan voetballen. Crystal Palace werd vrijwel onmiddellijk met de rug tegen de muur gezet en zag zijn riante marge nog voor het verstrijken van het uur verdwijnen.

Antonio Valencia bracht de bal na een afgeslagen hoekschop terug in het strafschopgebied van de thuisploeg, waar Smalling al koppend de aansluitingstreffer op het scorebord kon brengen. Crystal Palace kwam er daarna niet meer aan te pas en ontsnapte zeventien minuten voor tijd aan de gelijkmaker. Hennessey was na een schot van Matic al verslagen, maar de keeper kon op de doellijn rekenen op de hulp van Benteke. Manchester United bleef echter drukken en wist een kwartier voor tijd alsnog de gelijkmaker te forceren. Sánchez teisterde in eerste instantie nog de lat met een van richting veranderde poging, maar Lukaku zorgde in de rebound alsnog voor de 2-2.

Manchester United maakte daarna jacht op de overwinning, maar moest tegelijkertijd geconcentreerd blijven verdedigen. Benteke kroop luttele minuten na de gelijkmaker van Lukaku in het strafschopgebied van de bezoekers voor directe tegenstander Smalling, maar had vervolgens de pech dat zijn kopbal op miraculeuze wijze werd gekeerd door De Gea. Manchester United slaagde er in de slotfase niet meer in het momentum dat het had verworven om te zetten in doelkansen, waardoor puntverlies onvermijdelijk leek. Matic bepaalde in de tweede minuut van de blessuretijd echter toch nog anders, door van grote afstand fraai binnen te schieten.