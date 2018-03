‘Chelsea-spelers schrokken hevig na flauwvallen Kanté op training’

N’Golo Kanté ontbrak zondag in de selectie van Chelsea voor de uitwedstrijd tegen Manchester City (1-0). Onduidelijk was precies waarom, maar The Telegraph meldt nu dat de verdedigende middenvelder vrijdag tijdens de training plots naar het gras ging.

Chelsea heeft daar verder niets over gecommuniceerd, maar de bovengenoemde krant schrijft dat de 26-jarige Kanté flauwviel en dat de overige spelers op het trainingsveld vreesden voor hartproblemen bij de Fransman. Kanté werd door de medische staf snel onderworpen aan de nodige tests en daarbij kwamen gelukkig geen hartstoornissen aan het licht.

Kanté kreeg van de medici groen licht om in actie te komen tegen de koploper van de Premier League, maar voelde zich op zondagochtend ziek, waarna manager Antonio Conte de knoop doorhakte en hem buiten de selectie liet. Kanté deed maandag weer mee op de training en lijkt dus voldoende aangesterkt om snel weer zijn opwachting te maken.