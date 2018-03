Barcelona en Liverpool vangen bot: ‘Ik besloot naar Guardiola te gaan’

Manchester City beleeft een uitstekend seizoen en ook Ilkay Gündogan presteert naar behoren. De Duitse middenvelder is in de zomer van 2016 overgekomen van Borussia Dortmund, maar in gesprek met Sport Arena Plus geeft hij aan dat hij destijds ook kon verkassen naar Barcelona en het Liverpool van oude bekende Jürgen Klopp.

Gündogan en Klopp wonnen met BVB de Bundesliga en de DFB-Pokal, maar een hereniging zat er volgens de spelverdeler niet in. "Ik had me bijna aangesloten bij Barcelona, maar uiteindelijk ging dat niet door. Ik ben nu waar ik wil zijn en ik ben erg gelukkig", aldus Gündogan, die tot medio 2020 vastligt bij de koploper van de Premier League.

"Klopp wilde mij hebben, maar ik besloot naar Josep Guardiola te gaan, want zijn filosofie ligt dichter bij mijn manier van spelen. Klopp is als een vader voor me. Guardiola is een genie. Hij is de beste manager in de wereld", besluit Gündogan. Tot dusverre heeft de 22-voudig international 52 wedstrijden voor the Citizens gespeeld, waarin hij negen keer scoorde en negen assists produceerde.