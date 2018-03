Champions League 2018/19: nieuwe aanvangstijden en meer veranderingen

De UEFA heeft de nieuwe opzet van de Champions League gepresenteerd. Vanaf het seizoen 2018/19 worden een aantal grote en minder grote veranderingen doorgevoerd. Zo wordt er bijvoorbeeld op andere tijden afgetrapt, is de verdeling van de Champions League-tickets anders geregeld en verloopt de kwalificatie niet meer zoals we gewend waren.

Al jaren gaat de bal in de Champions League rollen om 20.45 uur, maar vanaf komend seizoen is die aanvangstijd verleden tijd. Vanaf het seizoen 2018/19 wordt er in de Champions League gespeeld om 18.55 uur en 21.00 uur. Die nieuwe tijden gelden ook voor de Europa League. In dat toernooi werd er tot op heden afgetrapt om 19.00 uur en 21.05 uur.

Voor komend seizoen zijn 26 clubs direct gekwalificeerd voor de groepsfase van de Champions League. Nu zijn dat er nog maar 22. De UEFA heeft ervoor gekozen om de eerste vier van LaLiga, Bundesliga, Premier League en Serie A een toegangsbewijs voor de groepsfase toe te kennen. De nummers vier uit deze competities hoeven dus geen play-offs meer te speeln. De overige startbewijzen voor de groepsfase gaan naar de winnaars van de Champions League en Europa League, de beste twee uit Frankrijk en Rusland, plus de kampioenen van Portugal, Oekraïne, België en Turkije. Wanneer de winnaar van de Champions League zich ook al via de eigen competitie heeft geplaatst voor de groepsfase van het volgende seizoen, dan gaat het ticket naar de kampioen van Tsjechië, de nummer elf op de UEFA-coëfficiëntenlijst.

Nederland staat dertiende op deze ranglijst. De kampioen van Nederland moet daarom na dit seizoen via een voorronde en play-offs kwalificatie zien af te dwingen. Er zijn totaal vier plekken te verdelen voor de groepsfase via deze weg. Wanneer de winnaar van de Eredivisie de laatste voorronde weet te overleven, dan moet het nog de play-offs zien te winnen. Eenvoudig wordt zeker niet, want in de play-offs is een andere winnaar van de laatste voorronde de tegenstander, of de kampioen van Tsjechië of Zwitserland. Clubs die de groepsfase via deze zogenoemde Champions route niet weet te bereiken, krijgt een herkansing in de play-offs voor de Europa League.

De overige twee plekken voor de groepsfase voor de Champions League worden verdeeld in de League route. De nummers drie van Frankrijk en Rusland, en de nummers twee uit Portugal, Oekraïne, België, Turkije, Tsjechië, Zwitersland, Nederland, Oostenrijk en Griekenland nemen het hierin tegen elkaar op. De nummer twee van de Eredivisie stroomt in de tweede kwalificatieronde in. De weg naar de groepsfase is dan nog lang, want daarna volgen nog de derde kwalificatieronde en de play-offs.

Verdeling Champions League-tickets 2018/19

Winnaar Champions League (1)

Winnaar Europa League (1)

Top vier Spanje, Duitsland, Engeland en Italië (16)

Top twee van Rusland en Frankrijk (4)

Kampioenen van Portugal, Oekraïne, België en Turkije (4)

Champions route (4)

League route (2)

Programma Champions League 2018/19

26 juni: halve finales voorronde

29 juni: finale voorronde

10/11 juli: heenwedstrijden eerste voorronde

17/18 juli: returns eerste voorronde

24/25 juli: heenwedstrijden tweede voorronde

31 juli/1 augustus: returns tweede voorronde

7/8 augustus: heenwedstrijd derde voorronde

14 augustus: returns derde voorronde

21/22 augustus: heenwedstrijd play-offs

28/29 augustus: returns play-offs

18/19 september: speelronde 1 groepsfase

2/3 oktober: speelronde 2 groepsfase

23/24 oktober: speelronde 3 groepsfase

6/7 november: speelronde 4 groepsfase

27/28 november: speelronde 5 groepsfase

11/12 december: speelronde 6 groepsfase

12/13/19/20 februari: heenwedstrijden achtste finales

5/6/12/13 maart: returns achtste finales

9/10 april: heenwedstrijden kwartfinales

16/17 april: returns kwartfinales

30 april/1 mei: heenwedstrijden halve finales

7/8 mei: returns halve finales

Zaterdag 1 juni: finale in het Estadio Metropolitano, Madrid.