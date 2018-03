Werelddoelpunt gaf PSV lucht: ‘Ik dacht: ik probeer het gewoon’

PSV won zaterdagavond op eigen veld met ruime cijfers van FC Utrecht (3-0). De koploper kwam traag uit de startblokken, maar rekende uiteindelijk zonder al te veel inspanningen af met de Domstedelingen. Luuk de Jong nam halverwege de eerste helft op zeer fraaie wijze het tweede doelpunt van de Eindhovenaren voor zijn rekening.

De spits werd op maat bediend door Santiago Arias en gaf doelman David Jensen vervolgens geen kans met een fraaie omhaal van een meter of twaalf. "Ik dacht: ik probeer het gewoon", licht de doelpuntenmaker na afloop van het duel toe voor de camera van FOX Sports. "Ik zag Marco (Van Ginkel, red.) er net onderdoor gaan en dacht: ik probeer het gewoon. Op het moment dat de bal van je voet gaat, weet je dat je hem goed raakt. Je probeert hem ook diagonaal in de hoek te mikken, maar dat-ie dan zo binnenvalt… Dat is natuurlijk geweldig."

Het doelpunt van De Jong kwam precies op het juiste moment voor PSV, dat op dat moment al met 1-0 leidde door een eigen doelpunt van Ramon Leeuwin. Het elftal van Phillip Cocu was in de openingsfase enkele keren ontsnapt aan een achterstand. "We konden zo maar met 0-2 achterstaan", erkent Steven Bergwijn, die na rust zelf het derde doelpunt van de avond voor zijn rekening nam. "We begonnen niet goed en hadden moeite met de opbouw van Utrecht. Maar ik denk dat we ons wel snel herpakten. En die goal van Luuk was lekker natuurlijk."

"Ik weet niet waarom we het zo moeilijk hadden. Klaiber ging heel hoog staan en aan de linkerkant hadden we moeite met communiceren. Ik denk dat dat de reden was", aldus Bergwijn, die de verdediger van Utrecht wel de baas was bij de 3-0. "Ik kreeg de bal van geloof ik Gastón (Pereiro, red.) en ik keek om en zag Klaiber een beetje instappen. Toen dacht ik om hem heen te kunnen en te versnellen. In deze situatie moest ik het van mijn snelheid hebben. Daarna moest ik hem sterk wegzetten, daarna kappen en inschieten."