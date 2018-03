PSG wint en is klaar voor Real Madrid; Weah junior maakt debuut

Paris Saint-Germain kan zich gaan focussen op het weerzien met Real Madrid, dinsdag in de achtste finales van de Champions League. Het team van Unai Emery zegevierde zaterdagavond met 0-2 bij Troyes en heeft daardoor weer veertien punten meer dan nummer twee AS Monaco: 74 om 60. Emery roteerde met oog op het duel met Real Madrid en koos ten opzichte van het midweekse bekerduel met Olympique Marseille voor liefst zes wijzigingen in de basiself.

In de doelpuntloze eerste helft hadden de bezoekers weliswaar de betere kansen, maar het was aan Erwin Zelazny te danken dat Troyes zonder schade het rustsignaal haalde. De keeper keerde na acht minuten met zijn benen een inzet van Ángel Di Maria en hield twintig minuten later opnieuw zijn doel schoon. Na een goede actie aan de rechterkant schoot Giovani Lo Celso met links op doel, waar Zelazny een redding verrichtte. Richting de rust maakte de doelman nog een keer een inzet van zowel Di Maria als Lo Celso onschadelijk.

Drie minuten na de pauze sloeg PSG alsnog toe. De defensie van Troyes stond te slapen toen Di Maria goed werd weggestuurd door Julian Draxler en de Argentijn het leer netjes over de uitkomende doelman wipte: 0-1. De ploeg van Emery zocht naar een bevrijdend tweede doelpunt, maar de Parijzenaars waren slordig in de afwerking. Troyes, met Hyun-Jun Suk in de basis, slaagde er echter niet in om voor een kleine stunt te zorgen.

Christopher Nkunku bepaalde, al dan niet in buitenspelpositie, met een schuiver in de 76e minuut de eindstand: 0-2. Bij PSG maakte Timothy Weah, de zoon van voormalig Wereldvoetballer van het Jaar George Weah, zijn officiële debuut. De Amerikaans jeugdinternational was elf minuten voor tijd de vervanger van Lo Celso.