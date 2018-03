Ontketende Gomis loodst Galatasaray naar grootste zege sinds 2000

Galatasaray heeft zaterdag de grootste competitiezege geboekt sinds het jaar 2000. De grootmacht vernederde nummer laatst Karabükspor: 0-7. Bafétimbi Gomis was met vier doelpunten de grote man aan de zijde van Galatasaray; Garry Mendes Rodrigues scoorde één keer. Gomis staat dit seizoen op 24 competitiegoals in 22 duels. Galatasaray staat op basis van doelsaldo bovenaan en heeft evenveel punten als Medipol Basaksehir.

Gomis stond vóór zaterdag al bovenaan het topscorersklassement, maar verstevigde zijn positie flink in de sensationele eerste helft. Zijn eerste treffer viel na vier minuten, toen de Fransman vlak voor het doel werd bereikt door Sofiane Feghouli en vervolgens afrondde. De 0-2 was een cadeautje voor de bezoekers: verdediger Özgür Yilmaz van Karabükspor had geen enkele weerstand na een voorzet van Galatasaray, maar kopte de bal desondanks in de eigen kruising. Gomis maakte er daarna 0-3 van door de bal aan te nemen in het strafschopgebied, zijn bewaker uit te kappen en rustig af te werken.

De gifbeker was nog lang niet leeg voor Karabükspor. De hekkensluiter verdedigde ver onder de maat, liet zich constant overlopen en zag Galatasaray geregeld met drie vrijstaande aanvallers opduiken voor het doel. Zo ook bij de 0-4, toen Gomis opnieuw op aangeven van Feghouli mocht binnenwerken. Bij de 0-5 sprintte hij, weer na een pass van Feghouli, geheel ongehinderd richting het doel en vond Gomis de linkerhoek. Vervolgens was het de beurt aan Mendes Rodrigues. Met een kopbal bij de tweede paal bepaalde hij de ruststand. Landgenoot Ryan Donk was overigens in de pauze naar de kant gehaald.

Het was pas de tweede keer dat Galatasaray zesmaal scoorde in de eerste helft van een competitieduel. Dat deed Cim Bom voor het eerst in het seizoen 1996/97, tijdens de 8-1 overwinning op Altay Izmir. In de tweede helft haalde Galatasaray de voet van het gaspedaal, ondanks dat de recordoverwinning (8-0 in 1959/60 en 0-8 in 1992/93) in zicht kwam. Invaller Sinan Gümüs kwam nog wel tot scoren; dertien minuten voor tijd werd Rodrigues gewisseld. De laatste keer dat Galatasaray met zeven doelpunten verschil won, was in 2000 (7-0 tegen Erzurumspor).