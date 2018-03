Carrasco en overige nieuwkomers met 8-0 nederlaag welkom geheten

Dalian Yifang versterkte zich in de afgelopen dagen voor het sluiten van de markt nog met Yannick Ferreira Carrasco, Nicolás Gaitán en José Fonte, maar de komst van deze bekende namen uit Europa heeft zich in hun eerste duel nog niet uitbetaald. De promovendus ging op bezoek bij Shanghai SIPG met een 8-0 nederlaag keihard onderuit en bezet nu op doelsaldo de laatste positie in de Super League.

Grote man aan de kant van de thuisploeg was Oscar. De Braziliaan, die ruim een jaar geleden de overstap maakte van Chelsea naar Shanghai, was goed voor een hattrick. Landgenoot Hulk zette zijn naam met een rake penalty eveneens op het scorebord, terwijl hij ook nog twee assists leverde. De overige goals kwamen op naam van Wenjun Lue en Lei Wu, die ook een hattrick maakte.

Carrasco, Gaitán en Fonte begonnen alle drie in de basis, maar konden de afstraffing dus niet voorkomen. De Chinese competitie is dit weekend na een stop van enkele maanden begonnen aan het nieuwe seizoen. Nemanja Gudelj speelde vrijdag al zijn eerste wedstrijd met zijn nieuwe club Guangzhou Evergrande en debuteerde eveneens met een nederlaag. Stadsgenoot Guangzhou R&F was met 4-5 te sterk.