Videoarbiter inzetbaar op WK en in Eredivisie na unanieme stemronde

De internationale spelregelcommissie van het voetbal (IFAB) heeft zaterdagmiddag besloten om groen licht te geven voor het gebruik van de videoscheidsrechter. Bij een stemronde stemden de leden van de IFAB unaniem in met de opname van het VAR-systeem in de spelregels van de sport, waardoor de nationale bonden en competities op permanente basis gebruik mogen maken van videoscheidsrechters.

In de afgelopen maanden werd er in verschillende competities, waaronder de KNVB Beker en de Eredivisie, al geëxperimenteerd met de inzet van een videoscheidsrechter. Vooralsnog gebeurde dat echter op basis van dispensatie. Doordat de VAR nu officieel in de spelregels is opgenomen kan hij aankomende zomer eventueel ook gebruikt worden op het WK en in alle wedstrijden van de Eredivisie en andere competities

De FIFA Council zal over twee weken beslissen of er in Rusland gebruik gemaakt zal worden van videoscheidsrechters. De UEFA liet eerder al weten dat volgend seizoen in de Champions League nog geen er nog geen videoscheidsrechters ingezet zullen worden aangezien gebruik van het middel nog te vaak voor verwarring zorgt.

De videoscheidsrechter mag volgens de nieuwe officiële regels alleen ingrijpen bij ‘zware en duidelijke fouten’ of ‘gemiste serieuze incidenten’. Hierbij gaat het om beoordelen of een bal wel of niet over de doellijn is geweest, er wel of geen sprake is van een penalty, directe rode kaarten en ‘mistaken identity’ (waarbij de scheidsrechter de verkeerde speler bestraft). Naast de goedkeuring van de VAR heeft de IFAB ook besloten dat er vanaf nu in verlengingen gebruik gemaakt mag worden van een extra wissel.