‘Ze spelen beter dan Barcelona, hun spel in balbezit is nog efficiënter’

Napoli is momenteel bezig aan een reeks van tien overwinningen op rij in de Serie A en treft zaterdagavond in AS Roma een tegenstander die weleens voor problemen zou kunnen zorgen. Giuseppe Giannini, icoon van i Giallorossi, is echter van mening dat de Napolitanen moeilijk af te stoppen zijn en verwacht een lastige opgave voor zijn oude ploeg.

“Napoli speelt beter dan Barcelona. Hun counters en hun spel in balbezit zijn nog efficiënter dan dat van de Spanjaarden. Toen het elftal van Diego Maradona de Scudetto won, hadden ze de beste speler van de wereld en nog een paar geweldige aanvallers. De kracht van het huidige elftal ligt echter in het teamwork”, legt Giannini uit aan de Corriere del Mezzogiorno.

“Ze beginnen de opbouw van achteruit en zijn dan een orkest waarbij iedereen zijn instrument heeft om mee te doen aan het concert. Napoli heeft alles in huis om de Scudetto te winnen. Juventus is het gewend om te winnen en is klinisch, ze hebben zonder twijfel een sterkere selectie. Maar i Azzurri zijn tot alles in staat.” Napoli heeft momenteel vier punten meer dan de achtervolger uit Turijn, die echter nog wel een wedstrijd te goed heeft.

Roma is door een tegenvallende reeks de aansluiting met de eerste twee op de ranglijst verloren, maar Giannini denkt dat de kraker tegen de koploper weleens op het goede moment zou kunnen komen voor i Giallorossi: “Dit is de juiste wedstrijd voor Roma. Ze moeten zich meteen zien te herpakken als ze in beeld willen blijven voor de Champions League-plekken. Ze hebben sterke concurrenten als Lazio, Internazionale en AC Milan.”