‘Ik denk meer aan een stap hogerop, maar niet aan het Nederlands elftal’

Ronald Koeman maakt komende week zijn eerste voorselectie als bondscoach van het Nederlands elftal bekend. Sinds voormalig bondscoach Danny Blind de naam van Brandley Kuwas een keer liet vallen als mogelijke A-international, moet de aanvaller van Heracles Almelo regelmatig vragen over Oranje beantwoorden. Dat was vrijdag na het duel met Roda JC Kerkrade (0-3 winst) niet anders.

Kuwas rekent komende week nergens op, zo benadrukte hij in gesprek met de NOS. “Ik ben er niet echt mee bezig. Ik speel nu bij Heracles en dan is de stap naar het Nederlands elftal best groot”, erkende de aanvaller, die in Kerkrade op schitterende wijze de 0-1 voor zijn rekening nam. “Ik denk wel meer aan een stap hogerop, maar niet aan het Nederlands elftal.”

Kuwas erkent dat hij goed bezig is bij Heracles. “Als buitenspeler moet je altijd rond de vijf a zes goals zitten. Daar heb ik nog een paar wedstrijden voor. Dan heb ik mijn doelstelling behaald, denk ik.” De vrije trap van Kuwas, de 0-1, mocht er zijn. De aanvaller weet dat hij een dergelijke pegel in zijn mars heeft. “Dit is wat ik oefen.”, vervolgde hij bij RTV Oost.

“Ik weet dat als die bal daar ligt, ook al ligt-ie op dertig meter, ik het gewoon ga proberen. Dit kan ik. Zelden gaat-ie er op zo'n manier in, je moet ook geluk hebben. En dat pakte goed uit. Ik schoot hem hard genoeg. Dat is het hopen dat die bal gaat dwarrelen", legde Kuwas uit.