Stegeman passeert Peter Bosz na eerste uitzege van Heracles Almelo

Heracles Almelo heeft vrijdagavond de eerste uitzege van het seizoen in competitieverband geboekt. Het team van John Stegeman zegevierde met 0-3 over Roda JC Kerkrade en stapte daardoor voor het eerst sinds april 2017 in een competitieduel buitenshuis als winnaar van het veld. Stegeman is met zijn eerste overwinning ooit in Kerkrade vanaf nu de Heracles-trainer met de meeste Eredivisie-zeges: 46, één meer dan Peter Bosz.

Onder een striemend fluitconcert zocht Roda na het rustsignaal de kleedkamer op. De ploeg van Robert Molenaar had in de eerste 45 minuten weliswaar goede intenties, maar kwam tot geen enkele uitgespeelde aanval. Heracles daarentegen wachtte geduldig op zijn kans, toonde zich veel slagvaardiger en legde daarmee de basis voor de overwinning.

Na twaalf minuten nam het team van Stegeman de leiding. Brandley Kuwas knalde een vrije trap hard in de bovenhoek binnen: 0-1. Roda probeerde via Mohammed El Makrini en Mikhail Rosheuvel op gelijke hoogte te komen, maar na 38 minuten verscheen de 0-2 op het scorebord. Kristoffer Peterson schoof de bal na een prima individuele actie rustig in de verre hoek.

Net als in de eerste helft was het begin van beide ploegen aan het tweede bedrijf zeer matig. Roda probeerde een aansluitingstreffer te forceren, maar zonder resultaat. Dani Schahin schoot naast en een inzet van Livio Milts werd door Bram Castro gekeerd. Het was vervolgens aan een gebrek aan scherpte enerzijds en een uitstekend optreden van Castro anderzijds te danken dat Heracles de dubbele voorsprong niet uit handen gaf.

Schahin, Simon Gustafson, Jorn Vancamp en Gyliano van Velzen kregen de bal er vanuit kansrijke positie niet in. Jochem Kamphuis beoordeelde bovendien een ongelukkige handsbal van Wout Droste niet als een strafschop. Aan de andere kant van het veld voorkwam Patrick Banggaard op de lijn dat een inzet van Kuwas de 0-3 betekende, maar in de slotfase tekende Peter van Ooijen alsnog voor de derde treffer. Roda, dat slechts één van de laatste vijf Eredivisie-wedstrijden tegen Heracles in eigen huis won, blijft voorlopig zeventiende, terwijl Heracles als de nummer negen van de Eredivisie overnacht.