Seizoen van Man City-huurling zit erop: ‘Meer schade dan verwacht’

Eliaquim Mangala komt niet meer in actie voor Everton. Sam Allardyce bevestigt op de persconferentie dat het seizoen voor de verdediger hoogstwaarschijnlijk voorbij is. De 27-jarige Fransman raakte in de gewonnen wedstrijd tegen Crystal Palace (3-1) geblesseerd aan de knie.

Mangala onderging eerder deze week een operatie en de schade is ‘iets groter dan verwacht’, aldus Allardyce: “Ik denk dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat we hem dit seizoen nog terugzien. Manchester City wil wel graag dat we hem hier laten herstellen, dus dat gaan we doen”, aldus de trainer een dag voor het uitduel met Burnley.

Mangala speelde slechts twee wedstrijden voor Everton en heeft in het Etihad Stadium nog een contract tot de zomer van 2019. Overigens gaan er geruchten dat Allardyce van plan is om Everton na dit seizoen weer te verlaten, ondanks een verbintenis tot medio 2019. “Ik ben hier zolang ik wedstrijden win. Als ik geen wedstrijden win, dan maakt het niet uit wat de duur van jouw contract is”, doelde de voormalig bondscoach op de mogelijkheid van een ontslag.

“Momenteel staan we er goed voor. Ik ben ietwat verrast door de situatie (de geruchten over een vertrek, red.), maar je kunt op twee manieren naar ons kijken: thuis doen we het goed, maar uit zijn we niet goed genoeg.” Over de kritiek op zijn speelstijl vertelde Allardyce: “De kritiek komt van mensen die onze speelstijl vergelijken met die van een jaar of tien geleden. Men speculeert er maar op los, het is nergens op gebaseerd.”