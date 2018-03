Uitblinker Man City de hemel in geprezen: ‘Het is Giggs op zijn best’

Manchester City vernederde Arsenal donderdagavond en won in het Emirates Stadium met 0-3. Leroy Sané was een van de uitblinkers aan de kant van the Citizens, constateert Jamie Carragher. De oud-verdediger van onder meer Liverpool zegt dat de 22-jarige pupil van Josep Guardiola een grote toekomst voor zich heeft.

"Ik denk niet dat ik ooit drie goals in één helft heb gezien die zó goed waren als deze. Dit van Sané… Het is Ryan Giggs op zijn best", zegt Carragher in de studio van Sky Sports. De voormalig stopper zegt dat Guardiola het optimale rendement uit zijn spelers haalt en Thierry Henry, die bij Barcelona samenwerkte met de Spanjaard, is het daarmee eens.

"Wat Pep doet, is je hersenen uitdagen. Ik had hetzelfde gevoel als Carragher wat betreft Sané. Guardiola eist honderd procent bij elke trainingssessie, daar leert Sané van. En als je niet je uiterste best doet, stopt hij de training en gaat hij naar binnen. Dit is een geweldig team, zeker gezien de beweging en creativiteit. Echt teamgoals ook. Dit is wat je wil zien."

Sané beleeft een uitstekend seizoen onder Guardiola. De negenvoudig A-international van Duitsland, die tot medio 2021 vastligt bij de Engelse grootmacht, heeft dit seizoen reeds 37 wedstrijden gespeeld, waarin hij 12 keer scoorde en 15 assists afleverde. City heerst dit seizoen in de Premier League en heeft zestien punten voorsprong op naaste belager Manchester United.