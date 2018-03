Miljonair heeft nog altijd interesse: ‘Een club is absoluut geen speeltje’

De Iraanse miljonair Salar Azimi is naar eigen zeggen nog altijd in gesprek met Roda JC Kerkrade om de club over te nemen. Hij wil de club redden en liet dit ook al nadrukkelijk in de media weten, al reageerde de Limburgse club daar de voorbije weken terughoudend op. Azimi benadrukt dat hij van Roda JC een gezonde club wil maken.

"Een club is absoluut geen speeltje. Ik zie een voetbalclub als een bedrijf, daar kijken we met serieuze ogen naar”, verzekert Azimi in gesprek met FOX Sports. “Nu maken ze ieder jaar anderhalf miljoen euro verlies. Ik ben ervan overtuigd dat wij Roda gezond kunnen maken." Als het aan Azimi ligt, neemt hij de club nog dit seizoen over. "Ik ben er heilig van overtuigd dat, wanneer we de kans krijgen, we Roda JC in de eredivisie kunnen houden.”

Azimi vergaarde zijn fortuin in de telecombusiness, de hotelbranche en het vastgoed. “De transfermarkt is natuurlijk gesloten, maar er zijn ook transfervrije spelers. Ik heb er al een paar op het oog, maar daar kan ik nu geen uitspraken over doen." Gevraagd naar het stadium van de onderhandelingen, zegt de zakenman dat hij 'op de helft' is.

Azimi heeft al beloofd dat bij iedere overwinning onder zijn leiding een supporter een dag lang in één van zijn dure auto's mag rijden. De zakenman beschikt over een indrukwekkend wagenpark.