‘Vergelijking met De Bruyne een eer, maar mijn rolmodel bevindt zich dichterbij’

Piotr Zielinski maakt dit seizoen een prima indruk bij Napoli en dat komt de middenvelder op veel complimenten te staan. Nadat Maurizio Sarri eerder stelde dat zijn spel vergelijkbaar was met dat van Kevin De Bruyne, deed de Poolse bondscoach Zbignieuw Boniek er nog een stapje bovenop door te stellen dat de Zielinski technisch beter is dan De Bruyne. Zelf wil hij echter niet zover gaan.

“Ik wil hem daarvoor bedanken, maar ik weet dat ik nog veel beter zal moeten worden om mijn potentieel waar te maken. Het blijft hoe dan ook een eer om met zo’n speler vergeleken te worden, hij is al jaren een van de beste spelers. Dat gezegd hebbende, bevindt mijn rolmodel zich veel dichter bij huis en luistert hij naar de naam Marek Hamsík. Ik wil ooit zo goed worden als hij is”, vertelt Zielinski aan Radio Kiss Kiss.

Napoli staat momenteel met vier punten meer dan Juventus, dat nog wel een wedstrijd te goed heeft, bovenaan in de Serie A en heel Napels smacht naar de Scudetto: “Het is de droom van een hele stad, van de fans, van de spelers, van iedereen. We moeten ons nu focussen op zaterdag (als de wedstrijd tegen AS Roma op de agenda staat, red.). We moeten proberen om elke wedstrijd te spelen op de manier die we willen en ze allemaal proberen te winnen. Als we zo doorgaan is alles mogelijk. We hebben nog twaalf finales voor de boeg en zullen alles geven.”