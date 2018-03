‘Ik ben bezig met een nieuwe speler voor Ajax, een jonge jongen’

Op advies van Angelos Charisteas werd Sebastian Pasquali door Ajax aangetrokken en mogelijk wordt opnieuw een speler aan de jeugdopleiding toegevoegd op aanraden van de oud-spits uit Griekenland. “Ik ben bezig met een nieuwe speler voor Ajax”, laat de voormalig Ajacied weten aan Ajax Showtime.

Om welke speler het precies gaat en bij welke club hij speelt kan Charisteas nog niet zeggen. “Omdat het nog niet helemaal zeker is. Het is een jonge jongen, zeventien jaar”, aldus de oud-international. “Ik heb hem bezocht in Duitsland. Toen ik hem had zien spelen, wist ik dat hij goed genoeg zou zijn voor Ajax. Hij is denk ik een perfecte Ajax-speler.”

Op advies van Charisteas werd vorig jaar Pasquali overgenomen van Melbourne Victory. “Voor Pasquali ben ik speciaal naar Australië gegaan om een wedstrijd van hem te bekijken”, klinkt het. “Ik zag één actie, één minuut, en toen wist ik dat hij goed was. Hij pakte de bal af op het middenveld, rende naar de zestien en had kunnen schieten. In plaats daarvan legde hij hem knap af op de spits. Hij heeft een hele goede techniek en een goed inzicht. Dat is belangrijk voor Ajax. Hij speelt veilig, maar kijkt wel altijd naar voren. Ik zie Pasquali wel als toekomstige opvolger van Frenkie de Jong op het middenveld.”