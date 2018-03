AC Milan naar finale Coppa Italia na dramatische strafschoppenserie

AC Milan heeft zich woensdagavond met hangen en wurgen geplaatst voor de finale van de Coppa Italia. Na 180 minuten spelen kwamen de ploegen van Gennaro Gatusso en Simone Inzaghi niet tot scoren, waarna er een strafschoppenserie aan te pas moest komen. Daarin bleek Milan de gelukkigste en plaatste het zich voor de eindstrijd.

In de heenwedstrijd waren beide ploegen ook al niet tot scoren gekomen. Woensdagavond was de stand in Stadio Olimpico na negentig minuten ook nog 0-0, en dus was een verlenging noodzakelijk. En daar zaten beide ploegen niet op te wachten, want komend weekend staan voor beide ploegen zware wedstrijden op het programma. Lazio neemt het zaterdag op tegen Juventus, terwijl Milan een dag later speelt tegen Internazionale. Tijdens de reguliere speeltijd hadden beide ploegen voldoende kansen gehad om te scoren. Met name in de openingsfase moest Gianluigi Donnarumma namens Milan een aantal keer in actie komen. Aan de andere kant kwam de meeste dreiging van Patrick Cutrone.

In de verlenging was AC Milan heel dicht bij de overwinning, maar geheel vrijstaand wist Alessio Romagnoli niet raak te koppen vanuit een hoekschop. Zijn inzet ging naast. Ook Nikola Kalinic wist een grote kans niet te verzilveren, waarna uiteindelijk een strafschoppenserie moest gaan bepalen wie de tegenstander van Juventus zou worden in de finale van het Italiaanse bekertoernooi. Het werd een dramatische penaltyreeks, waarin meer strafschoppen gemist werden dan gescoord. Vier van de eerste vijf strafschoppen gingen mis. Toen ook Felipe Luis miste namens Lazio, nam Romagnoli plaats achter de bal en schoot hij AC Milan naar de finale. Dat duel staat op woensdag 9 mei op het programma.