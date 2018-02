Stegeman wilde niet langer wachten: ‘Er was wel andere interesse’

John Stegeman gaat na dit seizoen aan de slag als trainer van Go Ahead Eagles. De huidige trainer van Heracles Almelo heeft woensdag zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract in Deventer. Eerder deze maand maakte zijn huidige werkgever bekend dat beide partijen na dit seizoen uit elkaar gaan. Stegeman wilde niet wachten op interesse van clubs uit de Eredivisie.

Stegeman hoefde niet lang na te denken toen hij gevraagd werd voor de club uit de Jupiler League. "Er was wel andere interesse, maar bij het horen van die namen maakte mijn hart geen huppeltje. Begrijp je?", aldus Stegeman in gesprek met Voetbal International. De trainer was vroeger al supporter van Go Ahead Eagles en droeg van 1997 tot en met het jaar 2000 ook het shirt van de club uit Deventer. "Ik heb de laatste dagen ook niet het idee gehad dat ik moest wachten. Kijken welke clubs nog zouden bellen. Ik heb een prachtige uitdaging in Deventer. Die pak ik met beide handen aan."

Dit seizoen stelt Go Ahead Eagles teleur. De club uit terug te vinden op de zeventiende plaats op de ranglijst. Volgend seizoen wil Stegeman de weg omhoog inslaan. "Daar zullen we hard voor moeten werken, maar ik geloof in de plannen. Bij Heracles ben ik ook in een lastige periode ingestapt. Garanties bestaan niet, maar ik ga alles geven."