Chinezen leggen duo van Atlético van 48 miljoen euro ‘transfervrij’ vast

Atlético Madrid maakte maandag melding van het vertrek van Yannick Ferreira Carrasco en Nicolás Gaitán. Los Colchoneros vertelden niet voor hoeveel geld de linksbuitens uit België en Argentinië naar Dalian Yifang waren vertrokken. Dat had een reden, zo schrijft Sina Sports.

De website stelt dat Carrasco en Gaitán op papier als transfervrije spelers in China hebben getekend en dat heeft alles te maken met de heffing die Chinese clubs moeten betalen bij inkomende transfers van meer dan 5,77 miljoen euro. Als een speler voor bijvoorbeeld zes miljoen wordt gecontracteerd, dan moet de kopende club ook een bedrag van zes miljoen in een regeringsfonds stoppen dat is bestemd voor de opleiding van jonge voetballers en de promotie van het Chinese voetbal in het algemeen.

ACHTERGROND 🗞 | De Chinese bond🇨🇳 is klaar met clubs die de heffing op miljoenentransfers proberen te ontlopen en grijpt keihard in 😮 Geplaatst door voetbalzone op dinsdag 13 februari 2018

Volgens Spaanse media kostte Carrasco 30 en Gaitán 18 miljoen euro. Dat zou betekenen dat Dalian niet 48, maar 96 miljoen euro kwijt zou zijn aan de dubbeldeal. Om aan een heffing te ontkomen, heeft Dalian ‘op een andere manier’ betaald, zo laat de club weten via de Dalian Daily: “Daardoor zullen deze transfers de automatische regelgevingsaanpassingskosten niet in gang zetten.” Met ‘regelgevingsaanpassingskosten’ doelt Dalian op de inmiddels bekende heffing.

De Blauwe Valken leggen verder niet uit wat de ‘andere manier’ is waarmee zij de komst van Carrasco en Gaitán hebben bekostigd, maar het ligt voor de hand dat de Dalian Wanda Group hier een hoofdrol in heeft gespeeld. Dat is de eigenaar van Dalian en beheert tevens zeventien procent van de aandelen van Atlético. Het conglomeraat, dat eigendom is van Wang Jianlin, is tevens de naamgever van het stadion van Atlético: Wanda Metropolitano.