Tottenham kent tegenstander in FA Cup; Van der Hoorn blinkt uit

Swansea City heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de FA Cup. The Swans hadden er twee wedstrijden voor nodig, maar dinsdagavond rekenden zij door een 2-0 overwinning af met Sheffield Wednesday, de nummer zestien van de Championship die gecoacht wordt door Jos Luhukay. De doelpunten werden gemaakt door Jordan Ayew en Nathan Dyer. Swansea neemt het in de volgende ronde op tegen Tottenham Hotspur of AFC Rochdale.

Ayew brak tien minuten na de pauze de ban in het Liberty Stadium. Een schot van Tom Carroll vanuit de tweede lijn ketste via de palen terug het veld in en Ayew kon vervolgens binnentikken: 1-0. In de negen voorgaande wedstrijden waarin Ayew scoorde, verloor Swansea niet en ook dit keer ging het team van Carlos Carvalhal dus niet onderuit. De club uit Wales speelde geen oogstrelend voetbal en kansen waren schaars. In de eerste helft mikte Sam Clucas met een omhaal naast en ook Ki Sung-Yueng liet een mogelijkheid onbenut.

Aan de andere kant voorkwam Kristoffer Nordfeldt een treffer van Jacob Butterfield. Na de treffer van Ayew gooide Dyer het duel in het slot, na een passje van Tammy Abraham. Overigens stonden Mike van der Hoorn en Glenn Loovens in de basis en bleven Erwin Mulder, Joey Pelupessy en Luciano Narsing op de bank zitten. Van der Hoorn speelde overigens een uitstekende wedstrijd voor Swansea; hij speelde zijn 24e officiële wedstrijd van het seizoen voor de huidige nummer achttien van de Premier League.