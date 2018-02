NEC wimpelt interesse uit binnen- en buitenland af: ‘We zijn er trots op’

Syb van Ottele heeft zijn eerste profcontract bij NEC ondertekend, zo maakt de club via officiële kanalen bekend. De zestienjarige geboren Nijmegenaar heeft zich voor de komende drie jaar aan de huidige nummer twee van de Jupiler League verbonden. Er was interesse vanuit binnen- en buitenland interesse voor Van Ottele.

Sinds 2012 speelt Van Ottele in de jeugdopleiding van NEC en momenteel is hij speler van NEC/FC Oss Onder-17. De jonge verdediger kan ook als middenvelder uit de voeten en is een vaste waarde in Oranje Onder-16. Met de contractondertekening beloont NEC naar eigen zeggen de ontwikkeling die van Ottele de laatste jaren heeft doorgemaakt.

“We zijn er trots op dat Syb, ondanks interesse uit binnen- en buitenland, ervoor kiest zijn toekomst aan NEC te binden”, zegt technisch directeur Remco Oversier op de website van de Nijmegenaren. “Het is aan hem om de komende jaren te groeien naar het niveau van het eerste team en wij geven hem hier alle rust, vertrouwen en steun bij.”