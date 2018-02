Familie Cruijff ‘aangenaam verrast’: ‘Een passend eerbetoon aan mijn vader’

De gemeente Amsterdam besloot afgelopen week om het Stadionplein in de buurt van het Olympisch Stadion om te dopen in het Johan Cruijffplein. Jordi Cruijff schrijft in zijn column in De Telegraaf dat de familie ‘aangenaam verrast’ werd door het besluit van de gemeente. “Het Johan Cruijffplein; we zijn daar echt heel blij mee”, stelt de huidig hoofdtrainer van Maccabi Tel Aviv.

“Juist omdat mijn vader een enorme liefhebber van dit deel van de stad was. Hij had er veel affiniteit mee. Hij liep of fietste er altijd even heen om er zijn broodje kroket te halen, speelde in het Olympisch Stadion gedenkwaardige wedstrijden en vestigde er later de kantoren van zijn foundation en scholen”, aldus Cruijff. Hij concludeert dat het om die reden een ‘mooi gebaar’ is van de gemeente Amsterdam.

“Een passend eerbetoon aan mijn vader die natuurlijk in alles een Amsterdammer was. Daarom is het besluit van de gemeente om het Stadionplein straks het Johan Cruijffplein te noemen door de familie met open armen ontvangen”, schrijft de trainer van Maccabi Tel Aviv. “Het heeft ons oprecht geraakt."