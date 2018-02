Quaresma beslist Turkse topper in voordeel Besiktas met fantastische treffer

In de strijd om de Turkse landstitel heeft Besiktas zondagavond een gevoelige tik uitgedeeld aan Fenerbahçe. Op eigen veld werd het team van trainer Aykut Kocama met 3-1 verslagen. De grote man aan de kant van de winnende ploeg was Ricardo Quaresma. De Portugese buitenspeler was twee keer trefzeker, waarvan een doelpunt van grote schoonheid was.

Besiktas, waar Ryan Babel vanuit de basis startte en Jeremain Lens negentig minuten lang op de bank bleef, kwam niet goed uit de startblokken voor eigen publiek. Al na acht minuten kwam Fenerbahçe op een 0-1 voorsprong via Fernandao. Het was Souza die in eerste instantie leek te gaan scoren, maar zijn inzet werd van de doellijn gehaald. Fernandao stond op de juiste plaats om van dichtbij vanuit de rebound raak te schieten. De bezoekers wisten de voorsprong tot aan de rust vast te houden, maar na de thee stelde Besiktas orde op zaken.

Domagoj Vida kopte vlak na rust raak vanuit een voorzet van Gokhan Gonul. Met een gelijkspel nam de thuisploeg geen genoegen en er werd jacht gemaakt op de voorsprong. Deze kwam er uiteindelijk via een geniale ingeving van Quaresma. Met de buitenkant van zijn rechtervoet krulde hij de bal in de verre kruising. Met nog een klein kwartier op de klok besliste hij de wedstrijd in het voordeel van Besiktas. Diep in blessuretijd bepaalde hij de eindstand op 3-1. Het lag achterin bij Fenerbahçe helemaal open en vanuit een moeilijke hoek prikte Quaresma zijn tweede van de avond binnen.