Robben krabbelt terug: ‘Die zin had ik niet moeten uitspreken’

Arjen Robben heeft spijt van zijn uitspraken na afloop van de wedstrijd tussen Bayern München en Besiktas (5-0). De aanvaller begon op de bank en liet weten daar erg ontevreden over te zijn. Dat was niet handig, geeft hij toe aan TZ. Robben benadrukt dat zijn respect voor trainer Jupp Heynckes groot is.

"Ik had die zin over mijn gevoelens en gedachten niet uit moeten spreken", stelt de voormalig international van Oranje. "Maar als speler kun je soms boos zijn. Dat moet ook. Ik heb veel respect voor de trainer. Het is waanzinnig, wat hij hier allemaal presteert." Robben had na de wedstrijd gezegd dat ieder woord er 'een te veel' was. "Als ik nu mijn emoties de vrije loop laat, zit ik morgen op het kantoor van Brazzo (Hasan Salihamidzic, technisch directeur, red.) of meneer Rummenigge (Karl-Heinz, voorzitter, red.)", vertelde hij.

Robben viel vlak voor rust in voor de geblesseerde James Rodríguez. Zaterdag had hij 'gewoon' weer een basisplaats in het competitieduel met Hertha BSC (0-0). Heynckes toonde na de wedstrijd tegen Besiktas al begrip voor zijn pupil. "Ik begrijp dat een speler niet blij is wanneer hij niet in de basis begint in een wedstrijd als deze, dat is absoluut normaal. Maar ik doe wat ik denk dat het beste is, dat is alles."