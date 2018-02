Guardiola haalt herinneringen op: ‘Wenger zei dat hij geen plek voor mij had’

Josep Guardiola heeft zondag de kans om zijn eerste prijs als trainer van Manchester City te pakken. The Citizens nemen het in de finale van de EFL Cup op tegen het Arsenal van Arsène Wenger. In de afsluitende persconferentie voor de eindstrijd geeft de Spaanse manager toe dat hij graag onder de Fransman had willen spelen.

“Ja, ik had heel graag onder Wenger willen spelen. Ik belde hem op voor een gesprek en hij nodigde me bij hem thuis uit. Vervolgens zei ik dat het mijn droom was om in de Premier League te spelen en dat ik het gevoel had dat ik hem kon helpen”, wordt Guardiola geciteerd door Sky Sports. De Spanjaard speelde gedurende zijn actieve carrière voor Barcelona, Brescia, AS Roma, Al-Ahli en Dorados.

“Misschien was het een beetje arrogant, maar Wenger zei dat hij geen plek voor mij had in zijn selectie. Ik begrijp dat volledig, maar ik had het wel mooi gevonden om met hem samen te werken. Het was niet mogelijk, dus het is totaal geen probleem”, vervolgt de Spaanse manager van Manchester City. Hij erkent dat er overeenkomsten zijn tussen zijn werkwijze en die van Wenger. “Hij houdt van een bepaalde type speler, die graag aan de bal is en kwaliteiten heeft.”

“Daar ben ik ook een voorstander van. Het is dus een compliment als mensen zeggen dat we hetzelfde spelen als het Arsenal van de afgelopen twintig jaar. Voor mij en voor de club is het belangrijk dat we de EFL Cup pakken. Ik ben geen tennisser, dus ik doe dit niet alleen. Ik ben niet zenuwachtig voor de finale, ik geniet er juist van. In het begin van mijn loopbaan was ik dat wel, want toen dacht ik dat een finale verliezen het einde van de wereld betekende. Maar toen realiseerde ik me dat de zon gewoon opkomt als je verliest. Wanneer je oud wordt, ga je je dat realiseren”, besluit Guardiola.