United reageert en biedt 100 miljoen euro voor Serviër

Het contract van Bernard bij Shakhtar Donetsk loopt af en zijn toekomst zou weleens in de Serie A kunnen liggen. Internazionale heeft de pijlen gericht op de Braziliaan, die eerder gelinkt werd aan Tottenham Hotspur. (RAI Sport)

Bij Internazionale vreest men niet voor het vertrek van Mauro Icardi. Directeur Piero Ausilio staat naar eigen zeggen geregeld in contact met de zaakwaarnemer van de Argentijn en hij zegt dat er niet teveel over gepraat moet worden. (Mediaset)

Bayern München staat op het punt om Arsenal en Tottenham Hotspur af te troeven in de strijd om Malcom. Der Rekordmeister ziet in de Braziliaan de opvolger van Franck Ribéry en Arjen Robben. (Daily Mirror)