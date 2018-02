Parzyszek: ‘Ze heeft nog maar een paar dagen of weken te leven’

PEC Zwolle leed zaterdagavond alweer de derde competitienederlaag op rij. De ploeg van trainer John van ’t Schip moest zaterdagavond buigen voor Heracles Almelo: 2-1. Net als tegen FC Utrecht en Ajax had PEC voor rust weinig in de melk te brokkelen. Piotr Parzyszek, die voor het eerst sinds eind oktober in de basis mocht beginnen, schoot in de tweede helft de gelijkmaker binnen, maar het was uiteindelijk Heracles dat als winnaar van het veld stapte.

In de strijd om de play-offs bewees PEC, dat zesde staat, zich zodoende een slechte dienst met de derde opeenvolgende nederlaag. “In de kleedkamer heerste ongeloof. Hoe we dit zo konden weggeven...”, vertelde Parzyszek in gesprek met de Stentor. “Heracles gaf zo veel ruimte weg. Als wij dat beter hadden uitgespeeld, konden we gewoon winnen”

De keeper van PEC Zwolle krijgt een bierdouche in Almelo en bijt van zich af! Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 24 februari 2018

Parzyszek is niet bang dat PEC naast deelname aan de play-offs grijpt. “We raken totaal niet in paniek, we hebben een moeilijk programma gehad.” Na zijn doelpunt liet de aanvaller een shirt zien met daarop: "Ik hou van je mama". Dat was voor zijn zieke moeder. "Mijn moeder is ernstig ziek. Die heeft nog maar een paar weken of dagen te leven. Dus toen de kans zich aandiende, dacht ik nu is wel het moment”, vertelde hij vervolgens bij RTV Oost.

“Je hebt soms zo'n gevoel en ik had vandaag wel zoiets van het kan vandaag wel eens zo zijn dat ik vandaag ga scoren en dat ze het nog meemaakt. Dat is het minste dat je kan doen voor een vrouw die alles voor je heeft gedaan. Ik weet niet of ze het meekrijgt, in zo'n fase is het al. Ik weet dat m'n stiefvader in ieder geval de televisie heeft aangezet en dat ze zeker hebben gekeken." Op het veld geeft de situatie Parzyszek heel veel kracht en dat is wellicht de reden waarom hij beter traint en scherper is. “Waardoor ik vandaag weer eens speel, denk ik.”