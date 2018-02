Sanogo voltooit onwaarschijnlijke comeback in doelpuntenfestijn

AS Monaco is zaterdag aangelopen tegen puntverlies. Op bezoek bij nummer zestien Toulouse leek de ploeg van Leonardo Jardim op weg naar een zege, maar in de slotfase kwam Toulouse terug van 1-3 tot 3-3. Yaya Sanogo bepaalde drie minuten voor tijd de eindstand. Monaco heeft een achterstand van elf punten op Paris Saint-Germain, dat zondag in actie komt.

Aanvankelijk leek Rony Lopes met twee doelpunten nog de man van de wedstrijd te worden. De afgelopen weken was hij al geregeld belangrijk voor Monaco: de 22-jarige Portugees scoorde in vier van de laatste zeven officiële wedstrijden, maar had al ruim anderhalf jaar niet tweemaal in hetzelfde duel gescoord. Ditmaal opende hij al vroeg de score tegen Toulouse. Het voorbereidende werk was van Keita Baldé Diao, die niet bleek af te stoppen door drie verdedigers. Hij vond de vrijstaande Lopes voor het doel en de middenvelder maakte oog in oog met keeper Alban Lafont geen fout.

Ibrahim Sangaré bracht de stand halverwege het eerste bedrijf in evenwicht. De Ivoriaan werd rond de penaltystip gevonden door Issiaga Sylle en schoof de bal in de linkerhoek. Hij bepaalde daarmee de ruststand, maar in de tweede helft sloeg Lopes andermaal toe. Hij scoorde in de rebound nadat Stevan Jovetic de paal trof, maar de aandacht ging vooral uit naar de fraaie combinatie die voorafging aan het schot van Jovetic. Ook de 1-3 kwam voort uit vlot samenspel, ditmaal met Jovetic als eindstation.

Daarmee leek de zege veilig, maar niets was minder waar. Toulouse gaf zich niet gewonnen en kwam verrassenderwijs langszij. Een strafschop van Andy Delort leidde tot de aansluitingstreffer: hij mocht aanleggen vanaf elf meter Kamil Glik op Sanogo. Diezelfde Sanogo zorgde drie minuten voor tijd voor de gelijkmaker. De ex-Ajacied nam de bal aan in het strafschopgebied en bepaalde uit de draai de eindstand. Monaco kan de tweede plek dit weekend kwijtraken, maar dan moet Olympique Marseille zien te winnen op bezoek bij koploper Paris Saint-Germain.