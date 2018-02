Fraaie assist Benzema op Ronaldo hoogtepunt bij ruime zege Real

Real Madrid heeft zondagmiddag de druk weer neergelegd bij nummer twee Atlético Madrid en koploper Barcelona. De grootmacht uit de Spaanse hoofdstad had in het eigen Santiago Bernabéu weinig moeite met Alavés en liep dankzij een dubbelslag van Cristiano Ronaldo en treffers van Gareth Bale en Karim Benzema uit naar een comfortabele 4-0 overwinning. De Koninklijke verkleint het gat met stadsgenoot Atlético zodoende tot vier punten, terwijl koploper Barcelona met een wedstrijd tegoed elf punten meer heeft.

Real wist voor zaterdagmiddag van zijn laatste zes duels in LaLiga enkel niet te winnen van Valencia en de regerend landskampioen had in eigen huis ook weinig moeite met Alavés. In de eerste helft waren er al kansen voor Benzema en Bale voordat Cristiano Ronaldo zijn ploeg op slag van rust op voorsprong zette. Benzema vond de Portugees met een fraai hakje op de rand van de zestien, waarna hij uit de draai hard raak schoot.

Dat de thuisploeg met een voorsprong aan de thee kon was overigens te danken aan Keylor Navas, die in de blessuretijd van de eerste helft met een knappe redding een kopbal van Alexis uit zijn doel wist te houden. Nog dieper in de extra tijd van het eerste bedrijf bleek een goede kans opnieuw niet besteed aan Benzema, die uit mocht halen maar naast schoot. Na rust duurde het echter niet lang voordat Bale de voorsprong wist te verdubbelen.

De Welshman werd nadat Benzema de bal in de middencirkel veroverde weggestuurd door zijn ploeggenoot en schoof het leer vervolgens kalm langs Fernando Pacheco. Benzema dacht een dikke vijf minuten later zelf ook zijn naam op het scorebord te zetten, maar een goal van de spits werd afgekeurd wegens buitenspel. Lang bleef het echter niet bij 2-0 na deze treffer, want Ronaldo tekende met nog een klein halfuur te gaan op aangeven van Lucas Vázquez voor zijn tweede goal van de middag, dat tegelijkertijd zijn 300e doelpunt in 284 LaLiga-wedstrijd vormde, voor de 3-0.

In het restant van het duel nam Real iets gas terug en gunde Zinédine Zidane nog speelminuten aan Dani Ceballos en Marcos Llorente, die in de ploeg kwamen voor respectievelijk Mateo Kovacic en Casemiro. In de laatste minuut van de officiële speeltijd kreeg Benzema toch nog zijn zo gewenste treffer. Víctor Laguardia gaf met een overtreding op Bale in het strafschopgebied een penalty weg en de Fransman pakte het cadeautje gretig uit.