Donk valt door tik teamgenoot geblesseerd uit bij zege Galatasaray

Galatasaray kan het weekend met een prettig gevoel tegemoetzien. Het elftal van Fatih Terim was vrijdagavond op eigen veld een maatje te groot voor Bursaspor (5-0) en is nu weer koploper in de Turkse competitie. Istanbul Basaksehir kan de koppositie maandag bij een zege op Genclerbirligi wel weer overnemen.

Galatasaray leed vorig weekeinde op bezoek bij middenmoter Kasimpasa (2-1) zijn zesde competitienederlaag in de laatste zeven uitwedstrijden, maar voor eigen publiek is het team van Terim nog altijd oppermachtig. De laatste dertien thuisduels leverden twaalf zeges en één gelijkspel op en ook Bursaspor moest er vrijdagavond aan geloven in het Türk Telekom Stadion.

De overwinning kwam eigenlijk geen enkel moment in de problemen voor Galatasaray, waar Garry Rodrigues opnieuw een hoofdrol vervulde. De geboren Rotterdammer verzorgde na elf minuten voetballen de assist voor de openingstreffer van Bafétimbi Gomis en tekende zelf op slag van rust voor de 2-0, ditmaal na goed voorbereidend werk van de Franse aanvalsleider van Cim Bom.

William Troost-Ekong, ex-speler van FC Groningen en FC Dordrecht had tussendoor een directe rode kaart ontvangen vanwege het neerhalen van de doorgebroken Younès Belhanda, waardoor de tweede helft niets meer dan een formaliteit was voor Galatasaray. Daarin liep de ploeg dankzij doelpunten van Serdar Aziz en opnieuw Gomis (tweemaal) uiteindelijk uit naar een riante score. Smet op de zege voor Galatasaray was het geblesseerd uitvallen van Ryan Donk, vlak na de onderbreking. De ex-verdediger van onder meer AZ kreeg bij het vieren van het derde doelpunt een tik in het gezicht van teamgenoot Belhanda.