'Pogba heeft zich onvoldoende bewezen om zo'n speciale status te krijgen'

Paul Pogba staat de laatste weken hevig ter discussie in Engeland. De 24-jarige middenvelder is niet langer onomstreden bij Manchester United en wordt steeds vaker in verband gebracht met een vertrek. Jamie Carragher sluit zich aan bij de criticasters van de Fransman.

De oud-verdediger van Liverpool is van mening dat Pogba, die in de zomer van 2016 voor 105 miljoen euro overkwam van Juventus, simpelweg niet genoeg brengt. "Zo nu en dan komen er spelers langs die briljant zijn, maar ook hun tekortkomingen hebben", begint hij in zijn column voor The Telegraph. "Ze hebben het vermogen om wedstrijden te beslissen, waardoor hun zwakheden worden geaccepteerd en het team om hen heen wordt gebouwd. Behoort Paul Pogba tot deze categorie spelers? Nee, hij heeft zich onvoldoende bewezen om zo'n speciale status te krijgen."

"Altijd als ik Pogba zie voetballen, moet ik denken aan een waarneming van Arrigo Sacchi, de legendarische ex-trainer van AC Milan. Hij zei dat veel talent je niet meteen een geweldige voetballer maakt", vervolgt Carragher, die betoogt dat het optreden van de middenvelder begin december in de wedstrijd tegen Arsenal kenmerkend is voor zijn spel. Manchester United won weliswaar met 1-3 bij Londenaren, maar was toen eigenlijk geen moment de bovenliggende partij. "Wat het grootste probleem van United is? Het feit dat Pogba voortdurend zijn plek centraal op het middenveld verlaat."

Carragher vindt dat Pogba het best uit de verf komt als linkshalf in een 4-3-3-formatie, maar benadrukt evenwel dat de Frans international in een groot aantal wedstrijden zelfs dan te weinig heeft gebracht. "Hij wordt omgeschreven als een box-to-box-speler, maar de realiteit is dat hij in geen van beide boxen goed genoeg is", aldus de analist, die tot slot opnieuw betoogt dat het elftal van Manchester United niet om Pogba heen gebouwd zou moeten worden. "Hij heeft dat niveau bij lange na niet. Hij heeft veel talent, maar dat heeft hem vooralsnog geen geweldige speler gemaakt."