De enorme financiële verschillen tussen de Eredivisie en de rest van Europa

Er gaat meer geld dan ooit om in de voetbalwereld. Door krankzinnige inkomsten uit commerciële deals en uitzendrechten kunnen clubs uit de Premier League en overige Europese topclubs zich gigantische uitgaven veroorloven. De kloof tussen arm en rijk is onoverbrugbaar geworden en de verhoudingen zijn compleet zoek, daar weten we in Nederland inmiddels alles van. De Eredivisie is zowel voetballend als financieel de aansluiting met de absolute top verloren. Hoe de verschillen zich verhouden in inkomsten uit prijzengeld en televisiegelden, lees je hier.

De inkomsten voor clubs uit de Premier League zijn vorig jaar gestegen naar een ongekende hoogte. Vorig seizoen bedroeg het totale bedrag verdeeld onder de twintig clubs op het hoogste niveau 2,7 miljard euro, een stijging van circa 1,8 miljard euro (!) ten opzichte van het jaar daarvoor. Het gros van die inkomsten, voortgevloeid uit commerciële deals en televisiegelden, is gelijk verdeeld. Desondanks waren er nog wel behoordelijke verschillen tussen de top en kelder van de Premier League. Toch kon iedere club, ongeacht hun uiteindelijke positie op de ranglijst, een bedrag van ruim 89 miljoen euro tegemoet zien aan televisiegelden en andere deals.

Chelsea, de kampioen van het seizoen 2016/17, kreeg in dat jaar in totaal 171 miljoen euro vanuit de Premier League. 44 miljoen euro ontvingen the Blues vanwege het feit dat ze op de eerste plaats waren geëindigd. Tottenham Hotspur, de nummer twee van dat seizoen, moest het doen met 165 miljoen euro. Zij kregen 41,8 miljoen euro vanwege hun positie op de rangslijst. Manchester City en Liverpool kregen respectievelijk 39,6 miljoen en 37,4 miljoen euro voor hun derde en vierde plaats. Toch konden zij in totaal een groter bedrag tegemoet zien dan nummer twee Tottenham.

Waar het prijzengeld in de Premier League de afgelopen jaren aanzienlijk is gestegen, komt er een licht verval vanaf 2019. De Premier League heeft de uitzendrechten namelijk verkocht voor 5 miljard euro, en dat is 800 miljoen euro minder dan de deal van 2015. Het blijft vooralsnog afwachten hoe dat het prijzengeld in de Engelse competitie zal beïnvloeden in de komende drie seizoenen.

Alle bedragen in euro's.

Bekijk hier de volledige verdeling van het prijzengeld in de Premier League.

Eredivisie en de rest van Europa

In de Eredivisie is er dankzij een contract met FOX Sports, dat doorloopt tot aan 2024, in totaal ongeveer 70 miljoen euro aan televisiegelden te verdelen. Dit seizoen ontvangt Ajax het grootste bedrag: 9,4 miljoen euro. VVV-Venlo moet het doen met 1,7 miljoen euro. Feyenoord kreeg 8,8 miljoen euro en 8,7 miljoen euro was voor PSV. De miljoenen die in de Eredivisie worden verdiend, zijn broodkruimels vergeleken met de rest van Europa. Het echte prijzengeld is voor de clubs uit de Eredivisie alleen te verdienen in Europa, waar door deelname aan de Champions League en Europa League de grote miljoenen binnen kunnen worden gesleept. In andere competities kan het grote geld ook in eigen land worden verdiend.

Nergens is het prijzengeld en de inkomsten uit tv-gelden zo hoog als in Engeland. Maar ook in Spanje hebben de clubs uit LaLiga niets te klagen. Real Madrid eindigde vorig seizoen bovenaan en kreeg daar een bedrag van 20,8 miljoen euro voor. Nummer twee Barcelona ontving 18,4 miljoen euro. Het totaal te verdelen bedrag door LaLiga aan de clubs aangaande de positie op de ranglijst bedroeg vorig seizoen 122,5 miljoen euro. De verdeling van televisiegelden ligt een stuk hoger. Real Madrid verdiende daaraan circa 150 miljoen euro, Barça ontving ongeveer 143 miljoen euro.

De laatste gegevens van het prijzengeld uit de Serie A dateren van het seizoen 2015/16, het seizoen waarin een bedrag van 924,3 miljoen euro verdeeld werd tussen de twintig clubs. Kampioen Juventus werd beloond met een bedrag van 103,1 miljoen euro. Hoewel AC Milan zevende eindigde, kon de club uit Milaan 80,3 miljoen euro tegemoet zien. Napoli, de nummer twee van dat seizoen, moest het doen met 69,7 miljoen euro.

De Duitse kampioen Bayern München pakte in het seizoen 2016/17 41,1 miljoen euro aan televisiegeld, terwijl nummer twee RB Leipzig 20,5 miljoen euro ontving, het laagste bedrag van alle achttien clubs uit de Bundesliga. Borussia Dortmund kwam vlak achter Bayern met een bedrag van veertig miljoen euro. Bayer Leverkusen completeerde de top drie met 38,9 miljoen euro.

Over de verdeelde bedragen in de Ligue 1 is officieel niets bekend. L’Équipe schreef in de zomer van vorig jaar dat Paris Saint-Germain 57,8 miljoen euro aan televisiegeld had gekregen voor het seizoen 2016/17. Dat bedrag was aanzienlijk hoger dan kampioen AS Monaco, dat 41,9 miljoen euro toegestopt kreeg. Dat was nog minder dan de som van Olympique Lyon (47,2 mijoen euro).

Prijzengeld Champions League

De UEFA bevestigde aan het begin van dit seizoen dat er een totalbedrag van 1,3 miljard euro te verdelen is in de Champions League. Dat geld wordt verdeeld tussen alle clubs die deelnemen vanaf de eerste kwalificatieronde tot aan de finale. De 32 clubs, waaronder Feyenoord, ontvingen allemaal 12,7 miljoen euro aan startgeld. Voor een zege in de groepsfase viel 1,5 miljoen euro te verdienen, een gelijkspel leverde 500.000 euro op.

Het bereiken van de achtste finales leverde 6 miljoen euro op. Clubs die weten door te stoten naar de kwartfinales kunnen nog eens 6,5 miljoen euro tegemoet zien. De vier halve finalisten worden beloond met 7,5 miljoen euro en de winnaar van de Champions League-finale krijgt nog eens 15,5 miljoen euro, en de verliezend finalist het moet doen met 11 miljoen euro. Aan prijzengeld alleen kan een club dus 57,2 miljoen euro verdienen aan de Champions League, exclusief andere inkomsten.

Real Madrid, winnaar van het vorige Champions League-seizoen, hield in totaal 81 miljoen euro over aan de succesvolle campagne. Maar het was niet de Koninklijke dat het meeste verdiende. Kwartfinalist Leicester City ontving liefst 81,6 miljoen euro en Juventus, de verliezend finalist, ontving in totaal 110,4 miljoen euro dankzij hogere inkomsten uit de market pool.

Prijzengeld Europa League

Vergeleken met de Champions League zijn de verdiensten in de Europa League laag. De UEFA stelde 399,8 miljoen euro aan prijzengeld beschikbaar. Het bereiken van de groepsfase van de Europa League leverde alle clubs 2,6 miljoen euro op, met een bonus van 360.000 euro per overwinning en 120.000 euro voor een gelijkspel. Het grotere geld is pas later in het toernooi te verdienen.

Bij het bereiken van de achtste finales wordt 750.000 euro uitgekeerd en het halen van de kwartfinale levert nog eens een miljoen euro op. Iedere halve finalist ontvangt 1,6 miljoen euro en de uiteindelijke winnaar krijgt 6,5 miljoen euro, terwijl de verliezend finalist 3,5 miljoen euro ontvangt.

De Premier League is met afstand de meest lucratieve competitie ter wereld. In de Engelse competitie verdienen de nummers zeven en acht ongeveer hetzelfde als Real Madrid en Barcelona. De enorme deal aangaande de uitzendrechten in de Premier League liggen ten grondslag aan de grote verschillen tussen Engeland, de andere grote Europese competities en de Eredivisie.

Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, schreef zaterdag in zijn column voor De Telegraaf nog over de enorme financiële verschillen met de Europese top. “De twintig rijkste clubs van Europa zijn wel zo’n beetje bekend en de laatste zestien clubs zijn daardoor ook redelijk voorspelbaar. De landen met de hoogste tv-gelden bepalen het voetbal”, aldus Van der Sar. “In Engeland, Spanje en Duitsland zie je de tv-gelden en inkomsten uit commercie ook nog eens significant stijgen. Op het moment dat hun wedstrijden in wéér meer landen worden uitgezonden, verdienen ze daar extra geld aan en kunnen ze wéér meer sponsoren aan zich koppelen. Het is om die reden dat wij als Nederland – ik vertegenwoordig ons clubvoetbal bij de European Clubs Association (ECA) – blijven waarschuwen voor wat ze in Europa de ’competitive balance’ noemen. Dat is goed voor het totale topvoetbal."