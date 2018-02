Jonge Ajacied mag ruiken aan het eerste: ‘Het is wachten op een invalbeurt’

Mitchel Bakker speelt dit seizoen zijn wedstrijden voornamelijk in Jong Ajax, maar zat ook al tweemaal op de bank bij het eerste elftal. In de uitwedstrijden tegen Roda JC Kerkrade en PEC Zwolle bleef de zeventienjarige verdediger negentig minuten lang reserve. Bakker zegt in gesprek met Ajax Life dat hij geniet van die ervaringen.

“Ik ben nu twee keer met het eerste elftal op pad geweest en het is leuk, een mooie ervaring. Ik heb nog geen minuten gemaakt, maar kan er wel alvast aan ruiken. Het is wachten op een invalbeurt”, vertelt Bakker, die dit seizoen reeds tien wedstrijden voor Jong Ajax speelde. “Het is goed om alvast contacten te leggen met de jongens, weet je. Ik leer ze steeds beter kennen, dat kan me helpen als ik een keer mag invallen.”

“Ik train ook regelmatig mee. Hoe vaker je meetraint met het eerste, des te gemakkelijker het gaat”, vervolgt de jonge verdediger. Hij beaamt dat er nog wel de nodige verbeterpunten voor hem zijn. “Omschakelen van aanval naar verdediging moet soms sneller. Dat is het grootste punt. Ook positioneel valt er nog wat te verbeteren. Ik moet zorgen dat ik de bal en de man zie. Niet dicht staan, maar open. Ik focus soms te veel op de bal.”