Agent omgekomen tijdens hevige rellen voorafgaand aan Athletic - Spartak

Tijdens rellen voorafgaand aan het Europa League-duel tussen Athletic Club en Spartak Moskou is een politie-agent omgekomen, zo maken de Spaanse autoriteiten bekend. De agent was onderdeel van de mobiele eenheid van de Ertzaintza, de Baskische politie.

Inocencio Arias García, vijftig jaar, werd naar het ziekenhuis vervoerd nadat hij op de grond neerviel, zonde fysiek geweld. Hij zou uiteindelijk in het ziekenhuis zijn overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Bij de rellen zijn diverse gewonden gevallen. Zo moesten ook vier andere agenten naar een ziekenhuis worden gebracht.

Naar verluidt kregen achthonderd Russische ‘Ultra’s’ het in Bilbao buiten het stadion aan de stok met de plaatselijke aanhang. Flessen en vuurpijlen vlogen daarbij over en weer. De Ertzaintza zou erger hebben voorkomen met een snelle ingreep. Spartak Moskou won met 1-2 in Bilbao, maar dat was niet voldoende na de 1-3 nederlaag op Russische bodem.