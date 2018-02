Woeste Cocu ‘tegengehouden’: ‘Geloof maar dat hij flink tekeer kan gaan’

Phillip Cocu wordt in de media weleens omschreven als een trainer die niet hard genoeg zou kunnen optreden naar zijn spelersgroep, maar Glenn Helder gelooft daar niets van. De oud-aanvaller zegt in gesprek met Nieuwe Revu dat zijn voormalig ploeggenoot bij Vitesse behoorlijk tekeer kon gaan richting medespelers en trainers.

"Phillip en Dennis Bergkamp horen bij de beste voetballers met wie ik heb gespeeld", blikt Helder terug op zijn carrière. "Phillip was een heer in het veld, maar kon ook iemand doormidden trappen. Naast talent heeft hij echt gif; je moest hem niet kwaad maken. Trainer Herbert Neumann heeft hem eens met kracht moeten tegenhouden. Ik ook."

"Ze zeiden van mij dat ik gek was, maar Phillip kon echt door het dolle raken van woede als hem onrecht werd aangedaan”, vervolgt de voormalig international van het Nederlands elftal. Helder zegt dat de trainer van PSV ‘voor altijd’ in zijn hart zit, ondanks de soms heftige confrontaties: “Hij krijgt weleens de kritiek dat hij niet hard genoeg is voor zijn spelers, maar geloof maar dat hij flink tekeer kan gaan.”