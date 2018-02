Mourinho hekelt collega’s: ‘Het bewijs dat hij niet honderd procent fit was’

José Mourinho zag zich woensdagavond na twintig minuten al genoodzaakt om een wijziging in de basiself van Manchester United door te voeren. Ander Herrera liep in het Champions League-duel in en tegen Sevilla (0-0) een kwetsuur aan de hamstrings op en liet zich vervangen door Paul Pogba. Het was voor Herrera het eerste optreden voor the Mancunians sinda afgelopen maand. Mourinho was na afloop duidelijk niet blij over het oordeel van zijn collega's.

De medische staf van Manchester United had immers groen licht gegeven. “Nu hebben we het bewijs dat hij niet honderd procent fit was”, luidde de kritiek van Mourinho, die zondag tegen Chelsea waarschijnlijk niet over hem kan beschikken. “Ik denk dat het een slechte blessure is. Hij had de voorbije wedstrijden een lichte blessure die hem enkele wedstrijden aan de kant hield. De medische staf zei dat hij volledig fit was, voor afgelopen zaterdag al. We lieten hem zaterdag tegen Huddersfield Town echter bewust niet spelen.”

“Herrera kon op die manier meer werken en meer bescherming opbouwen, maar nogmaals, het lijkt erop dat hij toch niet fit was.” Het was voor Herrera zijn eerste wedstrijd sinds de 2-0 nederlaag tegen Tottenham Hotspur op Wembley, op 31 januari. Sindsdien miste hij het competitieduel met Huddersfield Town (2-0 winst), het bezoek aan Newcastle United (1-0) verlies en de winst in de FA Cup op Huddersfield Town (0-2).

“Ander trainde zaterdag, zondag, maandag en leek fit. In de minuten die hij speelde, liet hij de intensiteit zien die alleen een fitte voetballer kan hebben. Hij zette goed druk en gaf Ever Banega geen centimeter ruimte.” Opvallend: Mourinho liet voorafgaand aan de wedstrijd weten dat Pogba niet in de basis stond omdat hij van mening was ‘dat het een duel was waarin een speler zich honderd procent fit hoor te voelen’.