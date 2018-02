‘Ferreira Carrasco verlaat Atlético nog deze week voor 60 miljoen euro’

Yannick Ferreira Carrasco verlaat mogelijk nog deze week de gelederen van Atlético Madrid. De aanvaller heeft een aanbieding uit China in beraad, zo melden diverse Spaanse media woensdagavond. Met een eventuele transfer van de Belgisch international naar het Dalian Yifang van Juan Ramón López Caro zou een bedrag van zestig miljoen euro gemoeid zijn. De transfermarkt in China sluit over precies een week zijn deuren.

Ferreira Carrasco maakte medio 2015 voor twintig miljoen euro de overstap van AS Monaco naar Atlético. In zijn eerste seizoen schommelde hij tussen basis en bank, maar in de voorbije voetbaljaargang kwam hij veelvuldig in de plannen van Diego Simeone voor. In de voorbije maanden vielen de keuzes van de coach echter niet meer in het voordeel van de Belg uit en stond de onderlinge relatie onder spanning.

Het was de bedoeling dat Ferreira Carrasco donderdag in het weerzien met FC Kopenhagen in de Europa League zou starten, maar de laatste ontwikkelingen zorgen ervoor dat hij wellicht niet in de wedstrijdselectie wordt opgenomen. Daarnaast is het ook nog onduidelijk of Simeone akkoord zal gaan. Hij beschikt over slechts negentien volwaardige A-selectiespelers, waarvan Nicolas Gaitán amper speeltijd krijgt.

AS Monaco houdt de ontwikkelingen ook in de gaten. De Franse club heeft recht op een deel van een toekomstige transfersom, zo werd in de zomer van 2015 contractueel bepaald. Ferreira Carrasco maakte bijna drie jaar geleden zijn debuut als Belgisch international en staat op 22 A-interlands en 5 treffers.